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Совфед одобрил закон о страховании жизни с доходностью
Совфед одобрил закон о страховании жизни с доходностью - 03.06.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о страховании жизни с доходностью
Совфед одобрил закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:13+0300
2026-06-03T12:13+0300
2026-06-03T12:13+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью. Документ направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Он предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида. В частности, при страховании жизни с объявленной доходностью размер выплачиваемого инвестиционного дохода будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам. А в случае страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов. Уточняется, что договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь квалифицированные инвесторы, которые единовременно уплатили страховую премию в размере не менее 6 миллионов рублей. Это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут позволить себе крупные вложения, пояснял ранее директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Условия договора страхования жизни могут предусматривать увеличение страховой суммы и выкупной суммы (возвращается клиенту при досрочном расторжении договора) на уровень инфляции, ключевую ставку ЦБ или иной индикатор денежного рынка, публикуемый Банком России. При этом уменьшение данных сумм в зависимости от данных показателей не допускается. Кроме того, уточняется, что при осуществлении личного страхования страховая выплата будет производиться лишь лицу, имеющему право на ее получение по договору страхования. А размеры страховой и выкупной сумм по договору страхования жизни не могут быть поставлены в зависимость от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, предусмотренных законом о рынке ценных бумаг. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года.
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россия, общество , банк россия, совфед
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Совфед одобрил закон о страховании жизни с доходностью
Совфед одобрил закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью.
Документ направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Он предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.
В частности, при страховании жизни с объявленной доходностью размер выплачиваемого инвестиционного дохода будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам. А в случае страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов.
Уточняется, что договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь квалифицированные инвесторы, которые единовременно уплатили страховую премию в размере не менее 6 миллионов рублей.
Это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут позволить себе крупные вложения, пояснял ранее директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
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Условия договора страхования жизни могут предусматривать увеличение страховой суммы и выкупной суммы (возвращается клиенту при досрочном расторжении договора) на уровень инфляции, ключевую ставку ЦБ или иной индикатор денежного рынка, публикуемый Банком России. При этом уменьшение данных сумм в зависимости от данных показателей не допускается.
Кроме того, уточняется, что при осуществлении личного страхования страховая выплата будет производиться лишь лицу, имеющему право на ее получение по договору страхования. А размеры страховой и выкупной сумм по договору страхования жизни не могут быть поставлены в зависимость от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, предусмотренных законом о рынке ценных бумаг.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года.