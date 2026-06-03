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Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE - 03.06.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260603/sud-870434635.html
Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE
Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE - 03.06.2026, ПРАЙМ
Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE
Калининградский арбитражный суд отказал "Русалу" в исполнении решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), согласно которому алюминиевый... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T02:41+0300
2026-06-03T02:41+0300
бизнес
экономика
германия
европа
англия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Калининградский арбитражный суд отказал "Русалу" в исполнении решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), согласно которому алюминиевый производитель должен был выплатить более 200 миллионов евро в пользу OWH SE (ранее подразделение ВТБ в Европе), следует из материалов дела. В начале мая суд Англии разрешил немецкому банку OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) взыскать 213,8 миллиона евро с "Русала" и его структуры RTI Limited, сообщала газета "Коммерсант". "В удовлетворении заявления о признании и приведении в исполнение… о взыскании с иностранного юридического лица RTI Limited и международной компании публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" в пользу иностранного юридического лица OWH SE i.L. сумм в размере 247 605 870,07 евро… международной компании публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" отказать", - говорится в документе. Указанная сумма также включает проценты на сумму основного долга. Кроме того, RTI Limited и "Русал" должны были дополнительно выплатить арбитражные расходы и судебные издержки в размере 3,816 миллиона фунтов стерлингов и 2,045 миллиона евро. Калининградский суд отметил, что в ходе разбирательства OWH не обосновал причин, по которым оно уклоняется от обращения в российский суд. При этом банк одновременно инициировал ряд судебных разбирательств против "Русала" и связанных с ним компаний в иностранных судах. Помимо этого, в материалах подчеркивается, что арбитражное разбирательство против "Русала" и RTI Limited реализуют, в том числе, ликвидаторы и специальные представители, назначенные немецким государственным органом - Федеральным управлением по надзору за финансовыми услугами Германии: "Суд учитывает, что взыскание денежных средств в пользу ОВХ (OWH - ред.) фактически равносильно оставлению их под контролем Бафин (BaFin - ред.), то есть Германии, на неопределенный срок, что равносильно экспроприации". "Поведение ОВХ направлено на реализацию недобросовестного намерения, выражающегося в максимизации прибыли и обогащении за счет "Русал", а не в интересах законных акционеров ОВХ, включая ВТБ, на фоне неблагоприятной экономической обстановки и резкого роста курса иностранной валюты", - добавляется в документе. В центре спора находится соглашение между дочерней компанией "Русала" с ВТБ о хеджировании. "Русал" стремился снизить риски от колебания курсов валют, однако после введения санкций в отношении России VTB Bank Europe был выведен из-под управления головной компании, переименован в OWH и лишен лицензии.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, германия, европа, англия, русал, втб
Бизнес, Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Англия, Русал, ВТБ
02:41 03.06.2026
 
Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE

Калининградский арбитраж отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Калининградский арбитражный суд отказал "Русалу" в исполнении решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), согласно которому алюминиевый производитель должен был выплатить более 200 миллионов евро в пользу OWH SE (ранее подразделение ВТБ в Европе), следует из материалов дела.
В начале мая суд Англии разрешил немецкому банку OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) взыскать 213,8 миллиона евро с "Русала" и его структуры RTI Limited, сообщала газета "Коммерсант".
"В удовлетворении заявления о признании и приведении в исполнение… о взыскании с иностранного юридического лица RTI Limited и международной компании публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" в пользу иностранного юридического лица OWH SE i.L. сумм в размере 247 605 870,07 евро… международной компании публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" отказать", - говорится в документе.
Указанная сумма также включает проценты на сумму основного долга. Кроме того, RTI Limited и "Русал" должны были дополнительно выплатить арбитражные расходы и судебные издержки в размере 3,816 миллиона фунтов стерлингов и 2,045 миллиона евро.
Калининградский суд отметил, что в ходе разбирательства OWH не обосновал причин, по которым оно уклоняется от обращения в российский суд. При этом банк одновременно инициировал ряд судебных разбирательств против "Русала" и связанных с ним компаний в иностранных судах.
Помимо этого, в материалах подчеркивается, что арбитражное разбирательство против "Русала" и RTI Limited реализуют, в том числе, ликвидаторы и специальные представители, назначенные немецким государственным органом - Федеральным управлением по надзору за финансовыми услугами Германии: "Суд учитывает, что взыскание денежных средств в пользу ОВХ (OWH - ред.) фактически равносильно оставлению их под контролем Бафин (BaFin - ред.), то есть Германии, на неопределенный срок, что равносильно экспроприации".
"Поведение ОВХ направлено на реализацию недобросовестного намерения, выражающегося в максимизации прибыли и обогащении за счет "Русал", а не в интересах законных акционеров ОВХ, включая ВТБ, на фоне неблагоприятной экономической обстановки и резкого роста курса иностранной валюты", - добавляется в документе.
В центре спора находится соглашение между дочерней компанией "Русала" с ВТБ о хеджировании. "Русал" стремился снизить риски от колебания курсов валют, однако после введения санкций в отношении России VTB Bank Europe был выведен из-под управления головной компании, переименован в OWH и лишен лицензии.
 
ЭкономикаБизнесГЕРМАНИЯЕВРОПААнглияРусалВТБ
 
 
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