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Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE

Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE - 03.06.2026, ПРАЙМ

Суд отказал "Русалу" в выплате 200 миллионов евро в пользу OWH SE

Калининградский арбитражный суд отказал "Русалу" в исполнении решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), согласно которому алюминиевый... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T02:41+0300

2026-06-03T02:41+0300

2026-06-03T02:41+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Калининградский арбитражный суд отказал "Русалу" в исполнении решения Лондонского международного третейского суда (LCIA), согласно которому алюминиевый производитель должен был выплатить более 200 миллионов евро в пользу OWH SE (ранее подразделение ВТБ в Европе), следует из материалов дела. В начале мая суд Англии разрешил немецкому банку OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank) взыскать 213,8 миллиона евро с "Русала" и его структуры RTI Limited, сообщала газета "Коммерсант". "В удовлетворении заявления о признании и приведении в исполнение… о взыскании с иностранного юридического лица RTI Limited и международной компании публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" в пользу иностранного юридического лица OWH SE i.L. сумм в размере 247 605 870,07 евро… международной компании публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" отказать", - говорится в документе. Указанная сумма также включает проценты на сумму основного долга. Кроме того, RTI Limited и "Русал" должны были дополнительно выплатить арбитражные расходы и судебные издержки в размере 3,816 миллиона фунтов стерлингов и 2,045 миллиона евро. Калининградский суд отметил, что в ходе разбирательства OWH не обосновал причин, по которым оно уклоняется от обращения в российский суд. При этом банк одновременно инициировал ряд судебных разбирательств против "Русала" и связанных с ним компаний в иностранных судах. Помимо этого, в материалах подчеркивается, что арбитражное разбирательство против "Русала" и RTI Limited реализуют, в том числе, ликвидаторы и специальные представители, назначенные немецким государственным органом - Федеральным управлением по надзору за финансовыми услугами Германии: "Суд учитывает, что взыскание денежных средств в пользу ОВХ (OWH - ред.) фактически равносильно оставлению их под контролем Бафин (BaFin - ред.), то есть Германии, на неопределенный срок, что равносильно экспроприации". "Поведение ОВХ направлено на реализацию недобросовестного намерения, выражающегося в максимизации прибыли и обогащении за счет "Русал", а не в интересах законных акционеров ОВХ, включая ВТБ, на фоне неблагоприятной экономической обстановки и резкого роста курса иностранной валюты", - добавляется в документе. В центре спора находится соглашение между дочерней компанией "Русала" с ВТБ о хеджировании. "Русал" стремился снизить риски от колебания курсов валют, однако после введения санкций в отношении России VTB Bank Europe был выведен из-под управления головной компании, переименован в OWH и лишен лицензии.

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бизнес, германия, европа, англия, русал, втб