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Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б" - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б"
Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б" - 03.06.2026, ПРАЙМ
Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б"
Суд по интеллектуальным правам вслед за Роспатентом отказал компании "Альфа-М", одному из юрлиц специализирующейся на алкоголе торговой сети "Красное и Белое",... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T07:49+0300
2026-06-03T07:59+0300
бизнес
россия
финансы
роспатент
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам вслед за Роспатентом отказал компании "Альфа-М", одному из юрлиц специализирующейся на алкоголе торговой сети "Красное и Белое", которая просила признать общеизвестным в России знаком обслуживания обозначение "К&amp;Б", говорится в материалах, изученных РИА Новости. В группе компаний "Красное и Белое" бизнесмена Сергея Студенникова ООО "Альфа-М" отвечает за куплю-продажу товаров через розничные магазины. Кроме того, на это юрлицо оформлено порядка двадцати товарных знаков, в том числе общеизвестный "Красное&amp;Белое". В 2024 году компания подала заявку на регистрацию обозначения "К&amp;Б" в качестве общеизвестного знака для единственной категории услуг – "услуги магазинов по розничной продаже товаров". Это обозначение представляет собой "выполненные черным цветом на белом фоне в обычном (не стилизованном) шрифтовом исполнении буквенные элементы "К", "Б", оба буквенных элемента по центру обозначения соединены амперсандом "&amp;" (аналог "И")". В качестве доказательств широкой известности обозначения "Альфа-М" представила списки своих магазинов, сведения о прибыли и рекламных бюджетах, данные соцопросов, информацию о количестве пользователей приложения и тому подобное. Однако Роспатент своим решением от 25 октября 2025 года отказался присвоить обозначению статус общеизвестного. По мнению ведомства, "в продвижении широко используются другие бренды заявителя", в частности, с элементами "Красное &amp; Белое", "К&amp;Б", выполненными в красно-белом сочетании. Как отмечалось в решении, "на основе совокупного анализа представленных документов коллегия приходит к выводу, что именно заявленное обозначение "К&amp;Б" длительно и интенсивно не использовалось… и не приобрело… широкую известность и узнаваемость среди соответствующих потребителей". "Альфа-М" в январе обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать это решение ведомства незаконным. Суд заявленные требования отклонил.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Роспатент
07:49 03.06.2026 (обновлено: 07:59 03.06.2026)
 
Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б"

Суд отказал "Альфа-М" в признании общеизвестным знаком обслуживания "К&Б"

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам вслед за Роспатентом отказал компании "Альфа-М", одному из юрлиц специализирующейся на алкоголе торговой сети "Красное и Белое", которая просила признать общеизвестным в России знаком обслуживания обозначение "К&Б", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В группе компаний "Красное и Белое" бизнесмена Сергея Студенникова ООО "Альфа-М" отвечает за куплю-продажу товаров через розничные магазины. Кроме того, на это юрлицо оформлено порядка двадцати товарных знаков, в том числе общеизвестный "Красное&Белое".
В 2024 году компания подала заявку на регистрацию обозначения "К&Б" в качестве общеизвестного знака для единственной категории услуг – "услуги магазинов по розничной продаже товаров".
Это обозначение представляет собой "выполненные черным цветом на белом фоне в обычном (не стилизованном) шрифтовом исполнении буквенные элементы "К", "Б", оба буквенных элемента по центру обозначения соединены амперсандом "&" (аналог "И")".
В качестве доказательств широкой известности обозначения "Альфа-М" представила списки своих магазинов, сведения о прибыли и рекламных бюджетах, данные соцопросов, информацию о количестве пользователей приложения и тому подобное.
Однако Роспатент своим решением от 25 октября 2025 года отказался присвоить обозначению статус общеизвестного. По мнению ведомства, "в продвижении широко используются другие бренды заявителя", в частности, с элементами "Красное & Белое", "К&Б", выполненными в красно-белом сочетании.
Как отмечалось в решении, "на основе совокупного анализа представленных документов коллегия приходит к выводу, что именно заявленное обозначение "К&Б" длительно и интенсивно не использовалось… и не приобрело… широкую известность и узнаваемость среди соответствующих потребителей".
"Альфа-М" в январе обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать это решение ведомства незаконным. Суд заявленные требования отклонил.
 
БизнесРОССИЯФинансыРоспатент
 
 
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