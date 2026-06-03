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Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б"

Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б" - 03.06.2026, ПРАЙМ

Суд отказал "Альфа-М" в признании знака обслуживания "К&Б"

Суд по интеллектуальным правам вслед за Роспатентом отказал компании "Альфа-М", одному из юрлиц специализирующейся на алкоголе торговой сети "Красное и Белое",... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T07:49+0300

2026-06-03T07:49+0300

2026-06-03T07:59+0300

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роспатент

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам вслед за Роспатентом отказал компании "Альфа-М", одному из юрлиц специализирующейся на алкоголе торговой сети "Красное и Белое", которая просила признать общеизвестным в России знаком обслуживания обозначение "К&Б", говорится в материалах, изученных РИА Новости. В группе компаний "Красное и Белое" бизнесмена Сергея Студенникова ООО "Альфа-М" отвечает за куплю-продажу товаров через розничные магазины. Кроме того, на это юрлицо оформлено порядка двадцати товарных знаков, в том числе общеизвестный "Красное&Белое". В 2024 году компания подала заявку на регистрацию обозначения "К&Б" в качестве общеизвестного знака для единственной категории услуг – "услуги магазинов по розничной продаже товаров". Это обозначение представляет собой "выполненные черным цветом на белом фоне в обычном (не стилизованном) шрифтовом исполнении буквенные элементы "К", "Б", оба буквенных элемента по центру обозначения соединены амперсандом "&" (аналог "И")". В качестве доказательств широкой известности обозначения "Альфа-М" представила списки своих магазинов, сведения о прибыли и рекламных бюджетах, данные соцопросов, информацию о количестве пользователей приложения и тому подобное. Однако Роспатент своим решением от 25 октября 2025 года отказался присвоить обозначению статус общеизвестного. По мнению ведомства, "в продвижении широко используются другие бренды заявителя", в частности, с элементами "Красное & Белое", "К&Б", выполненными в красно-белом сочетании. Как отмечалось в решении, "на основе совокупного анализа представленных документов коллегия приходит к выводу, что именно заявленное обозначение "К&Б" длительно и интенсивно не использовалось… и не приобрело… широкую известность и узнаваемость среди соответствующих потребителей". "Альфа-М" в январе обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать это решение ведомства незаконным. Суд заявленные требования отклонил.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, роспатент