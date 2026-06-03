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Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ

Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ

В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T12:44+0300

2026-06-03T12:44+0300

2026-06-03T12:44+0300

херсонская область

владимир сальдо

всу

топливо

бензин

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Конечно же, нехватка топлива ощущается, и эта нехватка топлива сказывается на обеспечении обычной жизни граждан топливом и на подготовке к уборке урожая этого года, потому что это требует еще больше… Я уверен в том, что путь для снабжения топливом всех потребностей Херсонской области будет найден", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ. В мае пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что дрон ВСУ атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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херсонская область, владимир сальдо, всу, топливо, бензин, пмэф