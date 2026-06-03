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Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ
Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ
В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:44+0300
2026-06-03T12:44+0300
херсонская область
владимир сальдо
всу
топливо
бензин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Конечно же, нехватка топлива ощущается, и эта нехватка топлива сказывается на обеспечении обычной жизни граждан топливом и на подготовке к уборке урожая этого года, потому что это требует еще больше… Я уверен в том, что путь для снабжения топливом всех потребностей Херсонской области будет найден", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ. В мае пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что дрон ВСУ атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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херсонская область, владимир сальдо, всу, топливо, бензин, пмэф
Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ, топливо, Бензин, ПМЭФ
12:44 03.06.2026
 
Власти Херсонской области рассказали о нехватке топлива после атак ВСУ

Сальдо: нехватка топлива ощущается в Херсонской области после атак ВСУ на бензовозы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. В Херсонской области ощущается нехватка топлива после атак ВСУ на бензовозы, направляющиеся в новые регионы, однако проблема решается, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Конечно же, нехватка топлива ощущается, и эта нехватка топлива сказывается на обеспечении обычной жизни граждан топливом и на подготовке к уборке урожая этого года, потому что это требует еще больше… Я уверен в том, что путь для снабжения топливом всех потребностей Херсонской области будет найден", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ.
В мае пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что дрон ВСУ атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Херсонская областьВладимир СальдоВСУтопливоБензинПМЭФ
 
 
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