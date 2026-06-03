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Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе

Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе - 03.06.2026, ПРАЙМ

Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T02:07+0300

2026-06-03T02:07+0300

2026-06-03T02:07+0300

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает телеканал ABC, ссылаясь на источники. "Президент Дональд Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на американских чиновников и "еще один источник, знакомый с ситуацией". Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана за одно только открытие Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

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мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп, марко рубио, марк рубио