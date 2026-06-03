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Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе
Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе - 03.06.2026, ПРАЙМ
Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T02:07+0300
2026-06-03T02:07+0300
энергетика
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает телеканал ABC, ссылаясь на источники. "Президент Дональд Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на американских чиновников и "еще один источник, знакомый с ситуацией". Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана за одно только открытие Ормузского пролива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп, марко рубио, марк рубио
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рубио
02:07 03.06.2026
 
Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по ядерной программе

ABC: Трамп требует от Ирана зафиксировать уступки по ядерной программе

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ВАШИНГТОН, 3 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает телеканал ABC, ссылаясь на источники.
"Президент Дональд Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на американских чиновников и "еще один источник, знакомый с ситуацией".
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана за одно только открытие Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНТегеранДональд ТрампМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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