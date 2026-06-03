https://1prime.ru/20260603/ukraina-870436375.html

Киев столкнулся с критической ситуацией после удара ВС России, пишут СМИ

Киев столкнулся с критической ситуацией после удара ВС России, пишут СМИ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Киев столкнулся с критической ситуацией после удара ВС России, пишут СМИ

Недостаточное количество ракет для систем ПВО Patriot создало значительную уязвимость для Украины, пишет британское издание The Guardian. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T05:33+0300

2026-06-03T05:33+0300

2026-06-03T05:33+0300

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

вс рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Недостаточное количество ракет для систем ПВО Patriot создало значительную уязвимость для Украины, пишет британское издание The Guardian. "Россия использует критическую глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков, наращивая авиаудары по Украине, на фоне предупреждений о том, что дефицит, в частности, системы Patriot, создает 'окно уязвимости' для стран, которые от них зависят", — говорится в статье.По данным издания, война США и Израиля против Ирана способствовала глобальному дефициту этих систем, что уже серьезно отразилось на украинском конфликте. "По всей видимости, это уже повлияло на российскую тактику в войне на Украине, где доступ к программам Patriot давно является источником трений между Киевом и администрацией Трампа, чья поддержка Украины в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью", — пишет автор материала.Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс, отмечает, что это положение предоставляет Москве больше возможностей для атак на критически важные объекты инфраструктуры Украины. "Это нехорошо", — приводятся в материале его слова.анее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе войны США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вс рф, в мире