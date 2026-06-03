Киев столкнулся с критической ситуацией после удара ВС России, пишут СМИ
Guardian: нехватка ракет для Patriot создала для Украины критическую уязвимость
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Недостаточное количество ракет для систем ПВО Patriot создало значительную уязвимость для Украины, пишет британское издание The Guardian.
"Россия использует критическую глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков, наращивая авиаудары по Украине, на фоне предупреждений о том, что дефицит, в частности, системы Patriot, создает 'окно уязвимости' для стран, которые от них зависят", — говорится в статье.
"По всей видимости, это уже повлияло на российскую тактику в войне на Украине, где доступ к программам Patriot давно является источником трений между Киевом и администрацией Трампа, чья поддержка Украины в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью", — пишет автор материала.
Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс, отмечает, что это положение предоставляет Москве больше возможностей для атак на критически важные объекты инфраструктуры Украины.
"Это нехорошо", — приводятся в материале его слова.
анее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе войны США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.