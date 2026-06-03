https://1prime.ru/20260603/ushakov-870430825.html

Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:00+0300

2026-06-03T00:00+0300

2026-06-03T00:00+0300

экономика

россия

узбекистан

танзания

китай

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870430825.jpg?1780434034

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент", - сказал Ушаков журналистам во вторник. Он отметил, что вместе с российским лидером на пленарном заседании с докладом выступят президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии. "Потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно", - добавил Ушаков. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

узбекистан

танзания

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, танзания, китай, юрий ушаков, владимир путин