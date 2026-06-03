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Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T00:00+0300
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экономика
россия
узбекистан
танзания
китай
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент", - сказал Ушаков журналистам во вторник. Он отметил, что вместе с российским лидером на пленарном заседании с докладом выступят президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии. "Потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно", - добавил Ушаков. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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россия, узбекистан, танзания, китай, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТАНЗАНИЯ, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин
00:00 03.06.2026
 

Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Он отметил, что вместе с российским лидером на пленарном заседании с докладом выступят президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии.
"Потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно", - добавил Ушаков.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНТАНЗАНИЯКИТАЙЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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