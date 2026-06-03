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В Санкт-Петербурге пройдет ПМЭФ

В Санкт-Петербурге пройдет ПМЭФ - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге пройдет ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня, главная тема форума в этом году - "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T00:18+0300

2026-06-03T00:18+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня, главная тема форума в этом году - "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Как сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, глава российского государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью. На пленарном заседании также выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После завершения пленарного заседания состоится беседа Путина с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества. По словам Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. В рамках ПМЭФ-2026 пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (В20), форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность". Деловая программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. В программу вошли тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии – новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами. Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. Как сообщил фонд "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений. По информации организаторов, президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 своего представителя, председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука, для участия в мероприятиях форума, в том числе в сессии "Россия – США: диалог культур". Кроме того, Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия - США", который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности. На форуме также состоится бизнес-диалог "Россия – Германия", посвященный перспективам торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и поиску новых возможностей для развития деловых связей в современных условиях. Бизнес-диалог "Россия – Арабский мир" пройдет 4 июня в рамках ПМЭФ-2026. В центре внимания участников – механизмы совместного развития технологий, создание устойчивых финансовых моделей и выстраивание промышленной и логистической инфраструктуры для долгосрочного сотрудничества. В числе зарубежных участников форума – министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович, министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно. Кроме того, в деловой программе примут участие специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар Службы доходов Южно-Африканской Республики Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, а также представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Исполнительный директор секретариата форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) Эдуардо Педроса впервые примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе сессии "Россия – АТЭС: широкие перспективы сотрудничества на горизонте до 2035 года" планируется обсудить перспективы взаимодействия России с экономиками АТЭС, развитие торгово-экономических связей, отраслевое сотрудничество, а также формирование новых механизмов международного партнерства. Международный молодежный день ПМЭФ "День будущего" объединит молодых предпринимателей, ученых, представителей власти, технологических компаний, медиасферы и международного сообщества. В центре внимания – искусственный интеллект, технологическое лидерство, новые модели образования, международное сотрудничество, молодежное предпринимательство и формирование кадров будущего. В дни проведения ПМЭФ для его участников запланирована также спортивная и культурная программа. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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