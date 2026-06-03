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В Венесуэле одобрили реформу закона о системе и электроэнергетике - 03.06.2026, ПРАЙМ
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В Венесуэле одобрили реформу закона о системе и электроэнергетике
В Венесуэле одобрили реформу закона о системе и электроэнергетике - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле одобрили реформу закона о системе и электроэнергетике
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект частичной реформы Органического закона о системе и электроэнергетической службе, направленный... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T01:37+0300
2026-06-03T01:37+0300
энергетика
экономика
венесуэла
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МЕХИКО, 3 июн - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект частичной реформы Органического закона о системе и электроэнергетической службе, направленный на привлечение частных инвестиций для восстановления национальной энергосистемы, сообщила пресс-служба парламента. "Национальная ассамблея одобрила в первом чтении частичную реформу Органического закона о системе и электроэнергетической службе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национальной ассамблеи. Одним из инициаторов изменений выступил депутат Рейнальдо Сифуэнтес, который ранее заявлял о необходимости создания законодательной базы для восстановления национальной электроэнергетической системы за счет участия частного капитала. По словам парламентария, которые приводятся на сайте парламента, Венесуэла располагает установленной генерирующей мощностью в 32 тысячи мегаватт, из которых около 16 тысяч приходится на гидроэлектростанции и еще 16 тысяч - на тепловые электростанции. Однако в настоящее время фактически вырабатывается лишь около 12 тысяч мегаватт, что вынуждает власти применять ограничения энергопотребления. Сифуэнтес при обосновании реформы подчеркивал, что стране необходимы срочные инвестиции для восстановления теплоэлектростанции Такоа и завершения строительства гидроузла Токома, а также для развития альтернативной энергетики, включая ветровую, солнечную и фотоэлектрическую генерацию. Законопроект не предполагает приватизации Национальной электроэнергетической системы - речь идет о создании механизмов участия частного сектора в производстве, коммерциализации и распределении электроэнергии, а также о пересмотре тарифной политики и модернизации всей отрасли. По словам депутата, при оперативном принятии необходимых мер Венесуэла сможет преодолеть кризис в электроэнергетике в течение одного-двух лет и добиться стабильной работы национальной энергосистемы.
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венесуэла
Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА
01:37 03.06.2026
 
В Венесуэле одобрили реформу закона о системе и электроэнергетике

Парламент Венесуэлы одобрил реформу закона о системе и электроэнергетике

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МЕХИКО, 3 июн - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект частичной реформы Органического закона о системе и электроэнергетической службе, направленный на привлечение частных инвестиций для восстановления национальной энергосистемы, сообщила пресс-служба парламента.
"Национальная ассамблея одобрила в первом чтении частичную реформу Органического закона о системе и электроэнергетической службе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национальной ассамблеи.
Одним из инициаторов изменений выступил депутат Рейнальдо Сифуэнтес, который ранее заявлял о необходимости создания законодательной базы для восстановления национальной электроэнергетической системы за счет участия частного капитала.
По словам парламентария, которые приводятся на сайте парламента, Венесуэла располагает установленной генерирующей мощностью в 32 тысячи мегаватт, из которых около 16 тысяч приходится на гидроэлектростанции и еще 16 тысяч - на тепловые электростанции. Однако в настоящее время фактически вырабатывается лишь около 12 тысяч мегаватт, что вынуждает власти применять ограничения энергопотребления.
Сифуэнтес при обосновании реформы подчеркивал, что стране необходимы срочные инвестиции для восстановления теплоэлектростанции Такоа и завершения строительства гидроузла Токома, а также для развития альтернативной энергетики, включая ветровую, солнечную и фотоэлектрическую генерацию.
Законопроект не предполагает приватизации Национальной электроэнергетической системы - речь идет о создании механизмов участия частного сектора в производстве, коммерциализации и распределении электроэнергии, а также о пересмотре тарифной политики и модернизации всей отрасли.
По словам депутата, при оперативном принятии необходимых мер Венесуэла сможет преодолеть кризис в электроэнергетике в течение одного-двух лет и добиться стабильной работы национальной энергосистемы.
 
ЭнергетикаЭкономикаВЕНЕСУЭЛА
 
 
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