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"Чуть не задушил": в ЕС раскрыли, как Мадьяр вывел из себя Мерца - 03.06.2026, ПРАЙМ
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"Чуть не задушил": в ЕС раскрыли, как Мадьяр вывел из себя Мерца
"Чуть не задушил": в ЕС раскрыли, как Мадьяр вывел из себя Мерца - 03.06.2026, ПРАЙМ
"Чуть не задушил": в ЕС раскрыли, как Мадьяр вывел из себя Мерца
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, канцлер Германии Фридрих Мерц настойчиво пытался заручиться поддержкой Будапешта... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:50+0300
2026-06-03T06:50+0300
мировая экономика
украина
киев
фридрих мерц
венгрия
владимир зеленский
кая каллас
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, канцлер Германии Фридрих Мерц настойчиво пытался заручиться поддержкой Будапешта для Киева, но его усилия оказались безуспешными, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале."Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера", — сказал он.Эксперт отметил, что Украина старается найти путь в ЕС, однако попытки остаются безрезультатными, несмотря на настойчивость Мерца в доказательствах обратного."Звучит, как не очень хорошо продуманный план. Вероятно, это вызовет всевозможные проблемы для Киева", — предположил журналист.Накануне Мерц подчеркнул, что вопросы в двусторонних отношениях Венгрии и Украины не должны тормозить процесс начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил получение предложения от Мерца о предоставлении Украине особого статуса "ассоциированного члена" ЕС. Эта идея находится на стадии обсуждения среди стран блока.Владимир Зеленский настаивает на принятии Украины в ЕС к 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам. Они подчеркивали, что основательное проведение реформ является необходимым условием для рассмотрения членства. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля заявила, что Евросоюз пока не готов назвать конкретную дату вступления Украины в союз. Некоторые страны Европы также возражают против присоединения Киева к ЕС.
https://1prime.ru/20260530/merts-870344128.html
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мировая экономика, украина, киев, фридрих мерц, венгрия, владимир зеленский, кая каллас, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Фридрих Мерц, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Кая Каллас, ЕС
06:50 03.06.2026
 
"Чуть не задушил": в ЕС раскрыли, как Мадьяр вывел из себя Мерца

Христофору: Мерц зря пытался убедить Мадьяра помочь Киеву

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, канцлер Германии Фридрих Мерц настойчиво пытался заручиться поддержкой Будапешта для Киева, но его усилия оказались безуспешными, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

"Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера", — сказал он.
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"Звучит, как не очень хорошо продуманный план. Вероятно, это вызовет всевозможные проблемы для Киева", — предположил журналист.

Накануне Мерц подчеркнул, что вопросы в двусторонних отношениях Венгрии и Украины не должны тормозить процесс начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
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Мировая экономикаУКРАИНАКиевФридрих МерцВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийКая КалласЕС
 
 
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