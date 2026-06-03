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Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ
Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ
Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:51+0300
2026-06-03T10:51+0300
бизнес
россия
нижний новгород
ведомости
минпромторг
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. "Нижегородская компания "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с бизнесом предприятия. По данным одного из них, в рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 миллиардов рублей в локализацию модельного ряда в России", - говорится в материале. А другой источник говорит, что реальная сумма может быть намного больше, но не называет ее, добавляется там. Отмечается, что среди прочего предполагается освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач. Представитель компании сказал газете, что Volga планирует создать оригинальный модельный ряд, разработать собственные инженерные решения и компонентную базу, а СПИК предполагает высокие обязательства по локализации значимых узлов, в их числе - двигатель, трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты. Собеседник "Ведомостей" не раскрыл объема инвестиций в проект, однако указал на то, что планируемый объем превышает сумму, заложенную в СПИК. В линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона рублей и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей. Начало серийного производства автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планировалось на текущий квартал, а продаж - на июнь.
https://1prime.ru/20260602/volga-870423023.html
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бизнес, россия, нижний новгород, ведомости, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ведомости, Минпромторг
10:51 03.06.2026
 
Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ

"Ведомости": Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин в России

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк%Автомобиль ГАЗ-21 "Волга"
%Автомобиль ГАЗ-21 Волга - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Нижегородская компания "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с бизнесом предприятия. По данным одного из них, в рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 миллиардов рублей в локализацию модельного ряда в России", - говорится в материале.
А другой источник говорит, что реальная сумма может быть намного больше, но не называет ее, добавляется там.
Отмечается, что среди прочего предполагается освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач.
Представитель компании сказал газете, что Volga планирует создать оригинальный модельный ряд, разработать собственные инженерные решения и компонентную базу, а СПИК предполагает высокие обязательства по локализации значимых узлов, в их числе - двигатель, трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.
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Собеседник "Ведомостей" не раскрыл объема инвестиций в проект, однако указал на то, что планируемый объем превышает сумму, заложенную в СПИК.
В линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона рублей и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.
Начало серийного производства автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планировалось на текущий квартал, а продаж - на июнь.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДВедомостиМинпромторг
 
 
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