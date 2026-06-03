https://1prime.ru/20260603/volga-870443874.html

Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ

Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Volga вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин, пишут СМИ

Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:51+0300

2026-06-03T10:51+0300

2026-06-03T10:51+0300

бизнес

россия

нижний новгород

ведомости

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/82729/24/827292498_0:34:2500:1440_1920x0_80_0_0_2b36f9d013f7f31ebd8e65b9d0fc7bf9.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Производитель автомобилей Volga вложит в локализацию китайских машин на территории России 60 миллиардов рублей или больше в рамках 10-летнего контракта с Минпромторгом, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. "Нижегородская компания "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с бизнесом предприятия. По данным одного из них, в рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 миллиардов рублей в локализацию модельного ряда в России", - говорится в материале. А другой источник говорит, что реальная сумма может быть намного больше, но не называет ее, добавляется там. Отмечается, что среди прочего предполагается освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач. Представитель компании сказал газете, что Volga планирует создать оригинальный модельный ряд, разработать собственные инженерные решения и компонентную базу, а СПИК предполагает высокие обязательства по локализации значимых узлов, в их числе - двигатель, трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты. Собеседник "Ведомостей" не раскрыл объема инвестиций в проект, однако указал на то, что планируемый объем превышает сумму, заложенную в СПИК. В линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона рублей и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей. Начало серийного производства автомобилей Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планировалось на текущий квартал, а продаж - на июнь.

https://1prime.ru/20260602/volga-870423023.html

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нижний новгород, ведомости, минпромторг