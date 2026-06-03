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Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ
Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ - 03.06.2026, ПРАЙМ
Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ
Выдачи ипотеки в России по итогам первого полугодия 2026 года приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T09:56+0300
2026-06-03T09:56+0300
финансы
россия
недвижимость
алексей охорзин
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России по итогам первого полугодия 2026 года приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного прошлогоднего периода, а сегмент покажет лучшую динамику для этого периода за последние три года, прогнозирует ВТБ в рамках ПМЭФ. "По оценкам ВТБ, по итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина. По итогам всего 2026 года ВТБ ожидает более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач в России, что на 16% превысит прошлогодний результат. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы "Семейная ипотека", отметили в ВТБ. Объем ипотечного портфеля в России, по оценкам банка, по итогам первого полугодия превысит 24,4 триллиона рублей (+3% с начала года), а по итогам всего года он приблизится к 26 триллионам рублей (+9%). "Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по семейной ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем", - отметил Охорзин. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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финансы, россия, недвижимость, алексей охорзин, втб
Финансы, РОССИЯ, Недвижимость, Алексей Охорзин, ВТБ
09:56 03.06.2026
 
Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ

ВТБ: выдачи ипотеки в России в первом полугодии приблизятся к 2,1 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России по итогам первого полугодия 2026 года приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного прошлогоднего периода, а сегмент покажет лучшую динамику для этого периода за последние три года, прогнозирует ВТБ в рамках ПМЭФ.
"По оценкам ВТБ, по итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Задолженность россиян по ипотеке в апреле выросла на 0,4%
27 мая, 17:53
По итогам всего 2026 года ВТБ ожидает более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач в России, что на 16% превысит прошлогодний результат.
Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы "Семейная ипотека", отметили в ВТБ.
Объем ипотечного портфеля в России, по оценкам банка, по итогам первого полугодия превысит 24,4 триллиона рублей (+3% с начала года), а по итогам всего года он приблизится к 26 триллионам рублей (+9%).
"Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по семейной ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем", - отметил Охорзин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ФинансыРОССИЯНедвижимостьАлексей ОхорзинВТБ
 
 
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