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Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ

Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки покажут лучший результат за три года, спрогнозировал ВТБ

Выдачи ипотеки в России по итогам первого полугодия 2026 года приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T09:56+0300

2026-06-03T09:56+0300

2026-06-03T09:56+0300

финансы

россия

недвижимость

алексей охорзин

втб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России по итогам первого полугодия 2026 года приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного прошлогоднего периода, а сегмент покажет лучшую динамику для этого периода за последние три года, прогнозирует ВТБ в рамках ПМЭФ. "По оценкам ВТБ, по итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 триллиона рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина. По итогам всего 2026 года ВТБ ожидает более 5,1 триллиона рублей ипотечных выдач в России, что на 16% превысит прошлогодний результат. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы "Семейная ипотека", отметили в ВТБ. Объем ипотечного портфеля в России, по оценкам банка, по итогам первого полугодия превысит 24,4 триллиона рублей (+3% с начала года), а по итогам всего года он приблизится к 26 триллионам рублей (+9%). "Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по семейной ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем", - отметил Охорзин. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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финансы, россия, недвижимость, алексей охорзин, втб