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ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года - 03.06.2026, ПРАЙМ

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года и ожидает его на уровне 0,8%, как и феврале,... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:10+0300

2026-06-03T10:10+0300

2026-06-03T10:10+0300

экономика

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года и ожидает его на уровне 0,8%, как и феврале, говорится в пресс-релизе ЕБРР. Прогноз роста экономики на 2027 год также сохранен - на уровне 1%. "Ожидается, что рост реального ВВП замедлится до 0,8% в 2026 году и останется медленным, на уровне 1%, в 2027 году", - говорится в документе. В конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост ВВП РФ по итогам года будет ниже прежних ожиданий Минэкономразвития в 1,3%. Банк России прогнозирует рост экономики страны по итогам текущего года в интервале 0,5-1,5%. ВВП России в 2025 году вырос на 1%. Международный валютный фонд (МВФ) в свою очередь в середине апреля повысил свой прогноз на 0,3 процентного пункта, до 1,1%. Также на уровне 1,1% он ожидает и прироста экономики РФ в 2027 году.

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