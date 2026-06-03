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ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5% - 03.06.2026, ПРАЙМ
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ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5%
ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5% - 03.06.2026, ПРАЙМ
ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России в текущем году до 0,5% с 0,6%, ожидавшихся в марте, следует из... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T10:19+0300
2026-06-03T10:19+0300
россия
мировая экономика
рф
оэср
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России в текущем году до 0,5% с 0,6%, ожидавшихся в марте, следует из июньского доклада организации. В 2027 году ОЭСР ожидает роста экономики РФ на 0,8%, как и прогнозировалось в марте. В 2025 году рост ВВП страны оценивается в 1%.
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россия, мировая экономика, рф, оэср
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ОЭСР
10:19 03.06.2026
 
ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5%

ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России на 2027 год до 0,5% с 0,6% в марте

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России в текущем году до 0,5% с 0,6%, ожидавшихся в марте, следует из июньского доклада организации.
В 2027 году ОЭСР ожидает роста экономики РФ на 0,8%, как и прогнозировалось в марте.
В 2025 году рост ВВП страны оценивается в 1%.
 
РОССИЯМировая экономикаРФОЭСР
 
 
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