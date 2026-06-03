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ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП на 2026 год

ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП на 2026 год - 03.06.2026, ПРАЙМ

ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП на 2026 год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом докладе понизила прогноз роста мирового ВВП на текущий год - до 2,8% с ожидавшихся в... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:31+0300

2026-06-03T10:31+0300

2026-06-03T10:40+0300

мировая экономика

оэср

ввп

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом докладе понизила прогноз роста мирового ВВП на текущий год - до 2,8% с ожидавшихся в марте 2,9%, зато в 2027 году увеличение показателя ожидается на 3,1%, а не на 3%, как прогнозировалось в марте.Рост мирового ВВП по итогам прошлого года оценивается в 3,4%."Мы прогнозируем замедление темпов роста мировой экономики с 3,4% в 2025 году до 2,8% в 2026 году, а затем восстановление до 3,1% в 2027 году", - констатируется в докладе.Организация исходит из того, что цены на энергоносители начнут постепенно снижаться с середины текущего года, что в целом соответствует ожиданиям фьючерсного рынка.ОЭСР также отмечает, что на момент составления прогноза перспективы мирного соглашения на Ближнем Востоке "по-видимому, приобрели некоторую динамику"."Долгосрочное урегулирование текущего конфликта не только принесет облегчение жителям региона, но и заложит основу для устранения сбоев, вызванных этим конфликтом в мировой экономике", - говорится в докладе.В то же время организация отмечает, что если транспортные перебои (связанные с боевыми действиями там и с закрытием Ормузского пролива) продолжатся и в следующем году, ожидается значительное замедление мирового экономического роста - до 2,1% в текущем году и 1,8% в следующем, что может подтолкнуть некоторые экономики к рецессии или приблизить к ней, отмечается в прогнозе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, оэср, ввп