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Мировые центробанки вернулись к чистым покупкам золота в апреле

Мировые центробанки вернулись к чистым покупкам золота в апреле - 03.06.2026, ПРАЙМ

Мировые центробанки вернулись к чистым покупкам золота в апреле

Мировые центробанки вернулись к чистым покупкам золота в апреле: крупнейшим покупателем вновь стал польский регулятор, говорится в материалах Всемирного... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:56+0300

2026-06-03T11:56+0300

2026-06-03T11:56+0300

финансы

банки

польша

китай

чехия

центральные банки

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые центробанки вернулись к чистым покупкам золота в апреле: крупнейшим покупателем вновь стал польский регулятор, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "В апреле центральные банки вернулись к чистым покупкам золота, приобретя в совокупности 17 тонн. Это стало восстановлением после значительных чистых продаж, зафиксированных в марте", - отмечает WGC. "Крупнейшим покупателем месяца вновь стала Польша (14 тонн), а Китай ускорил темпы закупок: его чистая покупка в объеме 8 тонн стала крупнейшей с декабря 2024 года и продлила текущую серию покупок до 18 месяцев подряд", - добавляется там. По данным организации, схожую стабильность демонстрирует центробанк Чехии, купивший в апреле 3 тонны золота - это уже 38-й месяц непрерывных покупок. В то же время Центробанк России продолжил серию продаж, реализовав в апреле 6 тонн золота, и с начала года чистые продажи составили 22 тонны. Центральный банк Турции, который был крупнейшим продавцом в марте, сообщил о практически неизменном объеме золотых резервов в апреле. Еженедельные данные показывают, что в течение месяца завершились краткосрочные золотодолларовые свопы, и в обращении остались только более долгосрочные сделки сроком от одного до трех месяцев. Центральные банки Восточной Европы и Азии продолжают играть ведущую роль на рынке золота благодаря стабильным закупкам. За последние 36 месяцев они в среднем приобретали 12 и 11 тонн золота в месяц соответственно.

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польша

китай

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финансы, банки, польша, китай, чехия, центральные банки