https://1prime.ru/20260603/wildberries-870446950.html
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер - 03.06.2026, ПРАЙМ
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер
Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:46+0300
2026-06-03T11:46+0300
2026-06-03T11:46+0300
технологии
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). "Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них. "Коммуникация - важная часть этого опыта: пользователи советуются, обсуждают товары, отправляют друг другу ссылки, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой", - объяснили в маркетплейсе необходимость создания мессенджера.
https://1prime.ru/20260601/wildberries-870393185.html
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технологии, бизнес, wildberries
Технологии, Бизнес, Wildberries
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер
Wildberries рассказал о работе над созданием собственного мессенджера
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что Wildberries
развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них.
"Коммуникация - важная часть этого опыта: пользователи советуются, обсуждают товары, отправляют друг другу ссылки, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой", - объяснили в маркетплейсе необходимость создания мессенджера.
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