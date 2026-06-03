https://1prime.ru/20260603/wildberries-870446950.html

Wildberries планирует запустить собственный мессенджер

Wildberries планирует запустить собственный мессенджер - 03.06.2026, ПРАЙМ

Wildberries планирует запустить собственный мессенджер

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T11:46+0300

2026-06-03T11:46+0300

2026-06-03T11:46+0300

технологии

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). "Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них. "Коммуникация - важная часть этого опыта: пользователи советуются, обсуждают товары, отправляют друг другу ссылки, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой", - объяснили в маркетплейсе необходимость создания мессенджера.

https://1prime.ru/20260601/wildberries-870393185.html

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технологии, бизнес, wildberries