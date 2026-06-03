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Wildberries планирует запустить собственный мессенджер - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Wildberries планирует запустить собственный мессенджер
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер - 03.06.2026, ПРАЙМ
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер
Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T11:46+0300
2026-06-03T11:46+0300
технологии
бизнес
wildberries
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries &amp; Russ). "Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них. "Коммуникация - важная часть этого опыта: пользователи советуются, обсуждают товары, отправляют друг другу ссылки, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой", - объяснили в маркетплейсе необходимость создания мессенджера.
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технологии, бизнес, wildberries
Технологии, Бизнес, Wildberries
11:46 03.06.2026
 
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер

Wildberries рассказал о работе над созданием собственного мессенджера

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них.
"Коммуникация - важная часть этого опыта: пользователи советуются, обсуждают товары, отправляют друг другу ссылки, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой", - объяснили в маркетплейсе необходимость создания мессенджера.
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