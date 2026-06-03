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Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля
Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля - 03.06.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2026, ПРАЙМ
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рынок
юань
курсы валют
мосбиржа
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,81 рубля.
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рынок, юань, курсы валют, мосбиржа
Рынок, юань, Курсы валют, Мосбиржа
10:08 03.06.2026
 
Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос на две копейки, до 10,81 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,81 рубля.
 
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