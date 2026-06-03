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Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля

Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля - 03.06.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов вырос до 10,81 рубля

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:08+0300

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2026-06-03T10:08+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 10,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,81 рубля.

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рынок, юань, курсы валют, мосбиржа