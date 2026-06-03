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Курс юаня перешел к снижению после анонсированных операций Минфина
Курс юаня перешел к снижению после анонсированных операций Минфина - 03.06.2026, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к снижению после анонсированных операций Минфина
Курс юаня перешел к снижению после анонсированных условий операций Минфина РФ на рынке по бюджетному правилу в июне, и теряет 3 копейки, следует из данных... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T12:21+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс юаня перешел к снижению после анонсированных условий операций Минфина РФ на рынке по бюджетному правилу в июне, и теряет 3 копейки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,76 рубля. До новостей он рос на те же 3 копейки. В целом же укрепление китайской валюты продолжалось предыдущие три сессии от уровня 10,46 рубля – в ожидании решений Минфина. Минфин РФ ранее в среду заявил, что с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 миллиарда рублей, по 9,9 миллиарда рублей в день. При этом со своей стороны Центробанк продолжит продавать валюту - на 4,62 миллиарда рублей в день.
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рынок, финансы, минфин, юань, курсы валют
Рынок, Финансы, Минфин, юань, Курсы валют
Курс юаня перешел к снижению после анонсированных операций Минфина
Курс юаня начал снижаться после анонсированных операций Минфина на рынке в июне
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс юаня перешел к снижению после анонсированных условий операций Минфина РФ на рынке по бюджетному правилу в июне, и теряет 3 копейки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.12 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,76 рубля. До новостей он рос на те же 3 копейки. В целом же укрепление китайской валюты продолжалось предыдущие три сессии от уровня 10,46 рубля – в ожидании решений Минфина
.
Минфин РФ ранее в среду заявил, что с 5 июня по 6 июля купит валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 миллиарда рублей, по 9,9 миллиарда рублей в день. При этом со своей стороны Центробанк продолжит продавать валюту - на 4,62 миллиарда рублей в день.
Аналитик рассказала, почему объем торгов юанем на Мосбирже упал в мае