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Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса

Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса - 03.06.2026, ПРАЙМ

Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса

Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T15:05+0300

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2026-06-03T15:05+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Соединенные Штаты Америки при вот этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом", - сказала Захарова в беседе с агентством. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, мария захарова, мид рф, пмэф