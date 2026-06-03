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Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса - 03.06.2026, ПРАЙМ
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Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса
Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса - 03.06.2026, ПРАЙМ
Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса
Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России... | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T15:05+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Соединенные Штаты Америки при вот этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом", - сказала Захарова в беседе с агентством. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Мария Захарова, МИД РФ, ПМЭФ
15:05 03.06.2026
 
Захарова объяснила, почему в США изолировались от российского бизнеса

Захарова: деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от российского бизнеса

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - ПРАЙМ. Деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от нормальных и выгодных им отношений с российским бизнесом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Соединенные Штаты Америки при вот этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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