В США набросились на Зеленского после удара возмездия ВС России
Дэвис: Зеленский несет ответственность за разрушение Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис после удара возмездия ВС России обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского в затягивании конфликта на Украине.
"Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — отметил Дэвис, комментируя удар России по Киеву.
По мнению эксперта, глава киевского режима и его зарубежные союзники должны быстрее понять, что не смогут одержать победу над Россией военным путем. Запад полностью ответственен за продолжение конфликта, подчеркнул Дэвис.
"Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки – ничто из этого не изменит исход", — заключил он.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — отметил Дэвис, комментируя удар России по Киеву.
По мнению эксперта, глава киевского режима и его зарубежные союзники должны быстрее понять, что не смогут одержать победу над Россией военным путем. Запад полностью ответственен за продолжение конфликта, подчеркнул Дэвис.
"Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки – ничто из этого не изменит исход", — заключил он.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.