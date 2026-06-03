https://1prime.ru/20260603/zelenskiy-870436272.html

В США набросились на Зеленского после удара возмездия ВС России

В США набросились на Зеленского после удара возмездия ВС России - 03.06.2026, ПРАЙМ

В США набросились на Зеленского после удара возмездия ВС России

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис после удара возмездия ВС России обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского в затягивании конфликта на... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T05:28+0300

2026-06-03T05:28+0300

2026-06-03T05:28+0300

украина

киев

запад

владимир зеленский

вс рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис после удара возмездия ВС России обвинил в соцсети Х Владимира Зеленского в затягивании конфликта на Украине."Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — отметил Дэвис, комментируя удар России по Киеву.По мнению эксперта, глава киевского режима и его зарубежные союзники должны быстрее понять, что не смогут одержать победу над Россией военным путем. Запад полностью ответственен за продолжение конфликта, подчеркнул Дэвис."Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки – ничто из этого не изменит исход", — заключил он.Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, владимир зеленский, вс рф, в мире