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Зеленский устроил истерику после удара возмездия ВС России

Зеленский устроил истерику после удара возмездия ВС России - 03.06.2026, ПРАЙМ

Зеленский устроил истерику после удара возмездия ВС России

Украина испытывает трудности в защите от ударов возмездия России, об этом заявил в соцсети Х Владимир Зеленский. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T06:50+0300

2026-06-03T06:50+0300

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Украина испытывает трудности в защите от ударов возмездия России, об этом заявил в соцсети Х Владимир Зеленский."К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет", — посетовал он.Ранее глава киевского режима обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет в связи с недостатком боеприпасов у вооруженных сил Украины.Согласно публикации New York Times, ракеты для систем ПВО, которые Киев стремится получить, интенсивно используются на Ближнем Востоке. Глава украинского режима выразил недовольство тем, что в конфликте США и Израиля против Ирана в первые сутки было выпущено 800 ракет Patriot, тогда как, по его словам, Киев не имел такого количества с 2022 года.Во вторник Министерство обороны России проинформировало о новой серии массированных атак возмездия в ответ на теракт в ЛНР и другие нападения на гражданские объекты. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в нескольких регионах Украины, включая Киев и Запорожскую область.

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украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вс рф, в мире