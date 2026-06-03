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В Киеве рассказали о криках Зеленского
В Киеве рассказали о криках Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ
В Киеве рассказали о криках Зеленского
Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 03.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-03T06:59+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места", — сказал он.Соскин отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без како-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку.При этом, добавил Соскин, на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов."Мы видим: создан уже фронт против Зеленского — это Чехия, Венгрия, Словакия, <…> Польша", — резюмировал политолог.Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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в мире, киев, украина, запад, владимир зеленский, олег соскин, дональд трамп, ес, всу
В мире, Киев, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Дональд Трамп, ЕС, ВСУ
В Киеве рассказали о криках Зеленского
Соскин заявил, что просьбы Зеленского о помощи оказались безрезультатными