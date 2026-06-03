https://1prime.ru/20260603/zelenskiy-870437672.html

В Киеве рассказали о криках Зеленского

В Киеве рассказали о криках Зеленского - 03.06.2026, ПРАЙМ

В Киеве рассказали о криках Зеленского

Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T06:59+0300

2026-06-03T06:59+0300

2026-06-03T06:59+0300

в мире

киев

украина

запад

владимир зеленский

олег соскин

дональд трамп

ес

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места", — сказал он.Соскин отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без како-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку.При этом, добавил Соскин, на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов."Мы видим: создан уже фронт против Зеленского — это Чехия, Венгрия, Словакия, <…> Польша", — резюмировал политолог.Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, киев, украина, запад, владимир зеленский, олег соскин, дональд трамп, ес, всу