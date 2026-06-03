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Жители Эстонии возмутились ростом тарифов на газ

Жители Эстонии возмутились ростом тарифов на газ - 03.06.2026, ПРАЙМ

Жители Эстонии возмутились ростом тарифов на газ

Жители Эстонии возмутились из-за увеличения правительством тарифов на газ с начала июня, выяснило РИА Новости, проанализировав комментарии в соцсетях. | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T01:58+0300

2026-06-03T01:58+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Жители Эстонии возмутились из-за увеличения правительством тарифов на газ с начала июня, выяснило РИА Новости, проанализировав комментарии в соцсетях. С 1 июня 2026 года правительством Эстонии был введен обязательный сбор за газ независимо от объема потребления. Его размер составит 7,32 евро в месяц. К этой сумме прибавится дополнительная оплата, привязанная к объему потребления, она составит 11 центов за кубометр и газа. Подобное решение эстонских властей вызвало негодование жителей страны. Одним из первых возмутился активист Андрей Заренков, опубликовав пост о повышении тарифа. "Мой гнев и злость пусть обрушится на них (власти - ред.)", - написал Заренков своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он также напомнил о низких прибавках к пенсиям и небольших дотациях для эстонских детей и инвалидов, которые несопоставимы с установленными за коммунальные услуги ценами. "Детям - 20 евро, а себе тысячу евро. Молодцы", - раскритиковал власть один из подписчиков активиста Юрий Григорьев. Еще один пользователь соцсети, Юрий Езерский, высказал мнение, что власти таким образом будут испытывать терпение народа и в итоге доведут его до полного банкротства. "Такое поведение рождает безнаказанность и наглость", - констатировал он. Впрочем среди высказывающихся оказались и те, кто смирился с высоким ценами за коммунальные услуги в Эстонии. "После цен на отопление ничего не страшно", - сказала подписчица активиста Наталья Главатская. Пользователь соцсетей Константин Самарин, комментируя пост Заренкова о тарифах, напомнил, как жители стран Балтии радовались отключению от энергосистемы РФ. "А какие пляски с бубнами были при отключении от российской энергосистемы. С каким восторгом отказывались от российской нефти, газа, электроэнергии. Еще и выкладки давали, на сколько это выгодно. Теперь аукается", - написал он. Латвия, Эстония и Литва в 2025 году вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, названного по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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