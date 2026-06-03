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Рынок золота на Мосбирже в январе-мае вырос вдвое

Рынок золота на Мосбирже в январе-мае вырос вдвое - 03.06.2026, ПРАЙМ

Рынок золота на Мосбирже в январе-мае вырос вдвое

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-мая 2026 года увеличился в 2,1 раза (+109,5%) в сравнении с аналогичным периодом годом... | 03.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-03T10:05+0300

2026-06-03T10:05+0300

2026-06-03T10:05+0300

золото

рынок

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-мая 2026 года увеличился в 2,1 раза (+109,5%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 173,6 тонны, по серебру рост составил более чем 2,2 раза (+126%), до 323,7 тонны, следует из сообщения пресс-службы биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-мае 2026 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,149 триллиона рублей против 736,3 миллиарда рублей в январе-мае 2025 года. Объем торгов только в этом мае составил 26,5 тонны золотом (284,5 миллиарда рублей) и 50,8 тонны серебром (9,3 миллиарда рублей). Кроме этого, в мае объем торгов платиной составил 172 кг (796 миллионов рублей), палладием - 172 кг (574 миллионов рублей). Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 295,1 миллиарда рублей. "Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи в мае 2026 года выросло по сравнению с маем 2025 года на 73%, до 231,3 тысячи. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 2,7%, серебром - 48,2%, платиной - 27,5%, палладием - 37,1%", - отмечается в сообщении биржи. Количество частных инвесторов, совершавших сделки на рынке драгметаллов Московской биржи, в мае выросло на 47% по сравнению с показателем прошлого года и составило почти 33 тысячи, поясняется в сообщении. Как сообщалось, в 2025 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром), против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром). Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

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