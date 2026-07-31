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Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк"

Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк" - 31.07.2026, ПРАЙМ

Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк"

Учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 56 миллионов... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:21+0300

2026-07-31T16:21+0300

2026-07-31T16:21+0300

бизнес

финансы

россия

московский кредитный банк

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 56 миллионов рублей с "Русского народного банка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 7 июля, предварительные слушания по нему назначены на конец августа. Иск заявлен "о взыскании задолженности по контракту". Третьим лицом к делу привлечено владивостокское АО "ГКС", основной вид деятельности которого - "строительство жилых и нежилых зданий". Другие подробности пока не приводятся. Художник Илья Глазунов в 1987 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Сегодня это один из ведущих художественных вузов России. В нем пять факультетов - живописи, архитектуры, скульптуры, реставрации и искусствоведения. "Русский народный банк" в 2020 году был приобретен "Московским кредитным банком".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, московский кредитный банк