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Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк"
Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк" - 31.07.2026, ПРАЙМ
Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк"
Учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 56 миллионов... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:21+0300
2026-07-31T16:21+0300
2026-07-31T16:21+0300
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финансы
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московский кредитный банк
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 56 миллионов рублей с "Русского народного банка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 7 июля, предварительные слушания по нему назначены на конец августа. Иск заявлен "о взыскании задолженности по контракту".
Третьим лицом к делу привлечено владивостокское АО "ГКС", основной вид деятельности которого - "строительство жилых и нежилых зданий". Другие подробности пока не приводятся.
Художник Илья Глазунов в 1987 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Сегодня это один из ведущих художественных вузов России. В нем пять факультетов - живописи, архитектуры, скульптуры, реставрации и искусствоведения.
"Русский народный банк" в 2020 году был приобретен "Московским кредитным банком".
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бизнес, финансы, россия, московский кредитный банк
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Московский кредитный банк
Академия Ильи Глазунова подала в суд на "Русский народный банк"
Академия Глазунова просит суд взыскать с "Русского народного банка" 56 миллионов рублей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 56 миллионов рублей с "Русского народного банка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 7 июля, предварительные слушания по нему назначены на конец августа. Иск заявлен "о взыскании задолженности по контракту".
Третьим лицом к делу привлечено владивостокское АО "ГКС", основной вид деятельности которого - "строительство жилых и нежилых зданий". Другие подробности пока не приводятся.
Художник Илья Глазунов в 1987 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Сегодня это один из ведущих художественных вузов России. В нем пять факультетов - живописи, архитектуры, скульптуры, реставрации и искусствоведения.
"Русский народный банк" в 2020 году был приобретен "Московским кредитным банком".