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Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75%
Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75% - 31.07.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75%
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 0,75%, но снизился за июль на 5,19%, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:44+0300
2026-07-31T19:44+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 0,75%, но снизился за июль на 5,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,75%, до 2226,36 пункта. За месяц он упал на 5,19%.
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ПРАЙМ
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рынок, акции, россия, мосбиржа, биржа, торги
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, биржа, Торги
Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75%
Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75%, но снизился за июль на 5,19%