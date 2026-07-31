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Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75%

Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75% - 31.07.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,75%

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 0,75%, но снизился за июль на 5,19%, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T19:44+0300

2026-07-31T19:44+0300

2026-07-31T19:44+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 0,75%, но снизился за июль на 5,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,75%, до 2226,36 пункта. За месяц он упал на 5,19%.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, биржа, торги