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В 16 миллионов рублей оценили ущерб от крушения вертолета на Алтае - 31.07.2026, ПРАЙМ
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В 16 миллионов рублей оценили ущерб от крушения вертолета на Алтае
В 16 миллионов рублей оценили ущерб от крушения вертолета на Алтае - 31.07.2026, ПРАЙМ
В 16 миллионов рублей оценили ущерб от крушения вертолета на Алтае
Ущерб от крушения вертолета в Республике Алтай летом 2023 года, во время которого погибли шесть человек, оценили в сумму более 16 миллионов рублей,... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:02+0300
2026-07-31T18:02+0300
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БАРНАУЛ, 31 июл – ПРАЙМ. Ущерб от крушения вертолета в Республике Алтай летом 2023 года, во время которого погибли шесть человек, оценили в сумму более 16 миллионов рублей, расследование уголовного дела в отношении командира судна завершено, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего бывшего командира… Установлено, что 27 июля 2023 года командир воздушного судна при заходе на посадку на подобранную с воздуха площадку в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай не выполнил требования по надлежащему и внимательному ее осмотру", - говорится в сообщении. Командира обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Произошло столкновение вертолета концевой балкой и рулевым винтом с железобетонной опорой ЛЭП, с дальнейшим разрушением указанных частей вертолета, падением воздушного судна с высоты на землю и возникновением пожара. На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В результате авиапросшествия 6 человек погибли", - напоминают в следственном управлении. Уточняется, что остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. "Собственнику воздушного судна, а также электросетевому комплексу причинен ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей. Пассажирам воздушного судна также причинен материальный ущерб. Следователями Восточного МСУТ СК России собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркивают в управлении. Изначально сообщалось, что при крушении вертолета погибли шестеро, спасатели думали, что люди находятся под обломками. Однако позже в ГУМЧС РФ по региону сообщили РИА Новости, что погибли четверо, а двое пассажиров в шоковом состоянии сами пришли в больницу. Но они тоже скончались от тяжелых ожогов. Как сообщали РИА Новости в региональном минздраве, одна из женщин получила ожоги 90-95% тела, вторая - 80%.
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общество , бизнес, россия, рф, ск рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, СК РФ
18:02 31.07.2026
 
В 16 миллионов рублей оценили ущерб от крушения вертолета на Алтае

СК: ущерб от крушения вертолета на Алтае оценили более чем в 16 миллионов рублей

© РИА Новости . Максим БогодвидНа месте падения вертолета. Архив
На месте падения вертолета. Архив - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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БАРНАУЛ, 31 июл – ПРАЙМ. Ущерб от крушения вертолета в Республике Алтай летом 2023 года, во время которого погибли шесть человек, оценили в сумму более 16 миллионов рублей, расследование уголовного дела в отношении командира судна завершено, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего бывшего командира… Установлено, что 27 июля 2023 года командир воздушного судна при заходе на посадку на подобранную с воздуха площадку в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай не выполнил требования по надлежащему и внимательному ее осмотру", - говорится в сообщении.
Командира обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Произошло столкновение вертолета концевой балкой и рулевым винтом с железобетонной опорой ЛЭП, с дальнейшим разрушением указанных частей вертолета, падением воздушного судна с высоты на землю и возникновением пожара. На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В результате авиапросшествия 6 человек погибли", - напоминают в следственном управлении.
Уточняется, что остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести.
"Собственнику воздушного судна, а также электросетевому комплексу причинен ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей. Пассажирам воздушного судна также причинен материальный ущерб. Следователями Восточного МСУТ СК России собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркивают в управлении.
Изначально сообщалось, что при крушении вертолета погибли шестеро, спасатели думали, что люди находятся под обломками. Однако позже в ГУМЧС РФ по региону сообщили РИА Новости, что погибли четверо, а двое пассажиров в шоковом состоянии сами пришли в больницу. Но они тоже скончались от тяжелых ожогов. Как сообщали РИА Новости в региональном минздраве, одна из женщин получила ожоги 90-95% тела, вторая - 80%.
 
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