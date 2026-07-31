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Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля

Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля - 31.07.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии... | 31.07.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующий месяц снизится на 2,31% - до 2175 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах 2 долларов и составит 86 долларов за баррель, курс евро на форексе останется около 1,14 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 7 копеек и составит 11,8 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, вырастет на 44 копейки, до 79,9 рубля, евро - на 31 копейку, до 91,5 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "Перспективы на август остаются сдержанными, поскольку вероятность нагнетания ближневосточного конфликта остается высокой, что означает сохранение дорогой нефти и инфляционных ожиданий. В условиях рисков переоцененности отдельных секторов, продолжить активный рост фондовых индексов будет сложно", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Факторы за движение индекса Мосбиржи вверх до конца лета: сигналы к возобновлению переговорного процесса, сокращение дефицита топлива, медленное, но все же продолжение цикла снижения ставки ЦБ, подросшие курсы инвалют и отскочившие котировки энергоносителей, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Остановка роста цен на топливо будет способствовать нормализации инфляционной динамики, однако перебои в логистических цепочках и устойчивое ослабление рубля не позволят дефляции состояться в августе, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В августе не будет заседаний совета директоров Банка России по ключевой ставке, также не будет заседаний ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, однако принятые ранее в июле решения могут влиять на валютный рынок в течение всего августа. В том числе, ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США может способствовать укреплению доллара и, соответственно, ослаблению рубля", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке способна поддержать котировки нефти на достаточно высоком уровне, что может создать предпосылки для спроса на акции нефтегазового сектора и частично нивелировать общерыночное снижение, рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "Мы ожидаем, что рынок продолжит реагировать на новости по геополитике, а также на динамику котировок нефти Brent, которая находится под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором внимания инвесторов станет продолжающийся сезон корпоративной отчетности: особый фокус будет на нефтяниках, которые весной получали сверхдоходы от дорогой нефти", - делится Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль попадет под давление "Валютный фактор важен для бумаг экспортеров, но геополитика - основной драйвер рынка. В июле рубль потерял 2%, а курсы инвалют подскочили на максимумы начала весны - доллар по 80, евро выше 90, юань почти у 12. На динамику курсов инвалют влияли факторы стабильной покупки валюты Минфином, пониженного предложения валюты на рынке от экспортеров, расширение риск-премии", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". В августе ситуация для рубля может немного выправиться, а курсы инвалют после очередной волны укрепления вновь локально откатятся, но неглубоко - поддержка в долларе на 78,5, евро может "прогуляться" под 90, а для юаня опорными выступают 11,5 рубля, отмечает эксперт. "Существенного ослабления рубля в августе не ожидаем: национальная валюта, вероятно, останется под умеренным давлением. По нашим оценкам, курс юаня может приблизиться к отметке 12 рублей, доллара - к 82 рублям. Этому способен способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров, наращивающих закупки в преддверии увеличения импорта осенью", - полагает Зварич из банка ПСБ. В то же время поддержку рублю может оказать конъюнктура рынка энергоносителей: при сохраняющейся высокой волатильности котировки нефти марки Brent имеют потенциал закрепиться в диапазоне 90-100 долларов за баррель, отмечает он. Вишневский из "Цифра брокер" ожидает умеренного ослабления рубля. Прогнозный диапазон для доллара составляет 79-83 рубля, а юань будет торговаться в коридоре 11,4-11,9 рубля. Динамика индексов "В августе, если не будет очередных шоков, индекс способен продолжить восстановление и вернуться в диапазон 2300-2400 пунктов", - прогнозирует Зельцер. Индекс Мосбиржи в августе может опуститься в диапазон 1900-2000 пунктов, считает Зварич. Российские рынки останутся под значительным давлением, даже получив поддержку в форме крупных дивидендных выплат, отмечает Вайсберг. Вишневский ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2250-2350 пунктов.

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