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Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля
Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля - 31.07.2026, ПРАЙМ
Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии... | 31.07.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующий месяц снизится на 2,31% - до 2175 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах 2 долларов и составит 86 долларов за баррель, курс евро на форексе останется около 1,14 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 7 копеек и составит 11,8 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, вырастет на 44 копейки, до 79,9 рубля, евро - на 31 копейку, до 91,5 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "Перспективы на август остаются сдержанными, поскольку вероятность нагнетания ближневосточного конфликта остается высокой, что означает сохранение дорогой нефти и инфляционных ожиданий. В условиях рисков переоцененности отдельных секторов, продолжить активный рост фондовых индексов будет сложно", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Факторы за движение индекса Мосбиржи вверх до конца лета: сигналы к возобновлению переговорного процесса, сокращение дефицита топлива, медленное, но все же продолжение цикла снижения ставки ЦБ, подросшие курсы инвалют и отскочившие котировки энергоносителей, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Остановка роста цен на топливо будет способствовать нормализации инфляционной динамики, однако перебои в логистических цепочках и устойчивое ослабление рубля не позволят дефляции состояться в августе, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В августе не будет заседаний совета директоров Банка России по ключевой ставке, также не будет заседаний ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, однако принятые ранее в июле решения могут влиять на валютный рынок в течение всего августа. В том числе, ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США может способствовать укреплению доллара и, соответственно, ослаблению рубля", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке способна поддержать котировки нефти на достаточно высоком уровне, что может создать предпосылки для спроса на акции нефтегазового сектора и частично нивелировать общерыночное снижение, рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "Мы ожидаем, что рынок продолжит реагировать на новости по геополитике, а также на динамику котировок нефти Brent, которая находится под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором внимания инвесторов станет продолжающийся сезон корпоративной отчетности: особый фокус будет на нефтяниках, которые весной получали сверхдоходы от дорогой нефти", - делится Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль попадет под давление "Валютный фактор важен для бумаг экспортеров, но геополитика - основной драйвер рынка. В июле рубль потерял 2%, а курсы инвалют подскочили на максимумы начала весны - доллар по 80, евро выше 90, юань почти у 12. На динамику курсов инвалют влияли факторы стабильной покупки валюты Минфином, пониженного предложения валюты на рынке от экспортеров, расширение риск-премии", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". В августе ситуация для рубля может немного выправиться, а курсы инвалют после очередной волны укрепления вновь локально откатятся, но неглубоко - поддержка в долларе на 78,5, евро может "прогуляться" под 90, а для юаня опорными выступают 11,5 рубля, отмечает эксперт. "Существенного ослабления рубля в августе не ожидаем: национальная валюта, вероятно, останется под умеренным давлением. По нашим оценкам, курс юаня может приблизиться к отметке 12 рублей, доллара - к 82 рублям. Этому способен способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров, наращивающих закупки в преддверии увеличения импорта осенью", - полагает Зварич из банка ПСБ. В то же время поддержку рублю может оказать конъюнктура рынка энергоносителей: при сохраняющейся высокой волатильности котировки нефти марки Brent имеют потенциал закрепиться в диапазоне 90-100 долларов за баррель, отмечает он. Вишневский из "Цифра брокер" ожидает умеренного ослабления рубля. Прогнозный диапазон для доллара составляет 79-83 рубля, а юань будет торговаться в коридоре 11,4-11,9 рубля. Динамика индексов "В августе, если не будет очередных шоков, индекс способен продолжить восстановление и вернуться в диапазон 2300-2400 пунктов", - прогнозирует Зельцер. Индекс Мосбиржи в августе может опуститься в диапазон 1900-2000 пунктов, считает Зварич. Российские рынки останутся под значительным давлением, даже получив поддержку в форме крупных дивидендных выплат, отмечает Вайсберг. Вишневский ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2250-2350 пунктов.
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рынок, акции, индексы, ближний восток, рф, сша, михаил зельцер, богдан зварич, владимир евстифеев, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", псб
Рынок, Акции, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, США, Михаил Зельцер, Богдан Зварич, Владимир Евстифеев, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", ПСБ
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи
за следующий месяц снизится на 2,31% - до 2175 пунктов.
Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах 2 долларов и составит 86 долларов за баррель, курс евро на форексе останется около 1,14 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 7 копеек и составит 11,8 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ
, вырастет на 44 копейки, до 79,9 рубля, евро - на 31 копейку, до 91,5 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
"Перспективы на август остаются сдержанными, поскольку вероятность нагнетания ближневосточного конфликта остается высокой, что означает сохранение дорогой нефти и инфляционных ожиданий. В условиях рисков переоцененности отдельных секторов, продолжить активный рост фондовых индексов будет сложно", - комментирует Владимир Евстифеев
из банка "Зенит".
Факторы за движение индекса Мосбиржи вверх до конца лета: сигналы к возобновлению переговорного процесса, сокращение дефицита топлива, медленное, но все же продолжение цикла снижения ставки ЦБ, подросшие курсы инвалют и отскочившие котировки энергоносителей, считает Михаил Зельцер
из "БКС Мир инвестиций
".
Остановка роста цен на топливо будет способствовать нормализации инфляционной динамики, однако перебои в логистических цепочках и устойчивое ослабление рубля не позволят дефляции состояться в августе, говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"В августе не будет заседаний совета директоров Банка России
по ключевой ставке, также не будет заседаний ФРС и ЕЦБ
по процентным ставкам, однако принятые ранее в июле решения могут влиять на валютный рынок в течение всего августа. В том числе, ожидание дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США
может способствовать укреплению доллара и, соответственно, ослаблению рубля", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Напряженная ситуация на Ближнем Востоке
способна поддержать котировки нефти на достаточно высоком уровне, что может создать предпосылки для спроса на акции нефтегазового сектора и частично нивелировать общерыночное снижение, рассказал Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Мы ожидаем, что рынок продолжит реагировать на новости по геополитике, а также на динамику котировок нефти Brent, которая находится под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором внимания инвесторов станет продолжающийся сезон корпоративной отчетности: особый фокус будет на нефтяниках, которые весной получали сверхдоходы от дорогой нефти", - делится Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
Рубль попадет под давление
"Валютный фактор важен для бумаг экспортеров, но геополитика - основной драйвер рынка. В июле рубль потерял 2%, а курсы инвалют подскочили на максимумы начала весны - доллар по 80, евро выше 90, юань почти у 12. На динамику курсов инвалют влияли факторы стабильной покупки валюты Минфином
, пониженного предложения валюты на рынке от экспортеров, расширение риск-премии", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
В августе ситуация для рубля может немного выправиться, а курсы инвалют после очередной волны укрепления вновь локально откатятся, но неглубоко - поддержка в долларе на 78,5, евро может "прогуляться" под 90, а для юаня опорными выступают 11,5 рубля, отмечает эксперт.
"Существенного ослабления рубля в августе не ожидаем: национальная валюта, вероятно, останется под умеренным давлением. По нашим оценкам, курс юаня может приблизиться к отметке 12 рублей, доллара - к 82 рублям. Этому способен способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров, наращивающих закупки в преддверии увеличения импорта осенью", - полагает Зварич из банка ПСБ.
В то же время поддержку рублю может оказать конъюнктура рынка энергоносителей: при сохраняющейся высокой волатильности котировки нефти марки Brent имеют потенциал закрепиться в диапазоне 90-100 долларов за баррель, отмечает он.
Вишневский из "Цифра брокер" ожидает умеренного ослабления рубля. Прогнозный диапазон для доллара составляет 79-83 рубля, а юань будет торговаться в коридоре 11,4-11,9 рубля.
"В августе, если не будет очередных шоков, индекс способен продолжить восстановление и вернуться в диапазон 2300-2400 пунктов", - прогнозирует Зельцер.
Индекс Мосбиржи в августе может опуститься в диапазон 1900-2000 пунктов, считает Зварич.
Российские рынки останутся под значительным давлением, даже получив поддержку в форме крупных дивидендных выплат, отмечает Вайсберг.
Вишневский ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2250-2350 пунктов.