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В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции
В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции
Крупнейший белорусский государственный банк Беларусбанк отменил ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, сообщила... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:53+0300
2026-07-31T21:53+0300
2026-07-31T21:53+0300
финансы
банки
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МИНСК, 31 июл - ПРАЙМ. Крупнейший белорусский государственный банк Беларусбанк отменил ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, сообщила пресс-служба банка.
"Сегодня с 19.13 (совпадает с мск) отменены ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, установленные 29 июля 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.
Подробностей о причинах введения ограничений банк не сообщает.
Беларусбанк 29 июля по техническим причинам временно ограничил валютно-обменные операции по картам. Ограничения затронули только переводы с карточки на карточку со счетом в валюте, если валюта перевода отличается от валюты счета, кроме переводов в белорусских рублях.
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финансы, банки
В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции
Беларусбанк отменил ограничения на валютно-обменные операции при переводе по картам
МИНСК, 31 июл - ПРАЙМ. Крупнейший белорусский государственный банк Беларусбанк отменил ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, сообщила пресс-служба банка.
"Сегодня с 19.13 (совпадает с мск) отменены ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, установленные 29 июля 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.
Подробностей о причинах введения ограничений банк не сообщает.
Беларусбанк 29 июля по техническим причинам временно ограничил валютно-обменные операции по картам. Ограничения затронули только переводы с карточки на карточку со счетом в валюте, если валюта перевода отличается от валюты счета, кроме переводов в белорусских рублях.