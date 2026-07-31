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В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции

В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции - 31.07.2026, ПРАЙМ

В Беларусбанке отменили ограничения на валютные операции

Крупнейший белорусский государственный банк Беларусбанк отменил ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, сообщила... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:53+0300

2026-07-31T21:53+0300

2026-07-31T21:53+0300

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МИНСК, 31 июл - ПРАЙМ. Крупнейший белорусский государственный банк Беларусбанк отменил ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, сообщила пресс-служба банка. "Сегодня с 19.13 (совпадает с мск) отменены ограничения на проведение валютно-обменных операций при переводе по картам, установленные 29 июля 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка. Подробностей о причинах введения ограничений банк не сообщает. Беларусбанк 29 июля по техническим причинам временно ограничил валютно-обменные операции по картам. Ограничения затронули только переводы с карточки на карточку со счетом в валюте, если валюта перевода отличается от валюты счета, кроме переводов в белорусских рублях.

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