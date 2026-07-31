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"Была наивной": беженка с Украины пожаловалась на стоимость жизни в Польше
"Была наивной": беженка с Украины пожаловалась на стоимость жизни в Польше - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Была наивной": беженка с Украины пожаловалась на стоимость жизни в Польше
Из-за роста цен на жилье даже после нескольких лет активной работы покупка собственной квартиры в Польше остается недостижимой мечтой, заявила бывшая жительница | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:01+0300
2026-07-31T17:01+0300
2026-07-31T17:01+0300
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беженцы
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Из-за роста цен на жилье даже после нескольких лет активной работы покупка собственной квартиры в Польше остается недостижимой мечтой, заявила бывшая жительница Мариуполя Валерия Виноградова. Ее слова приводит ИноСМИ."Я была очень наивна. Думала, что немного поработаем, накопим на первоначальный взнос и купим квартиру. Но после пандемии, инфляции и вооруженного конфликта цены просто взлетели", — поделилась девушка.По ее словам, за последние годы цены на жилье в Кракове просто взлетели. Так, за 700-800 тысяч злотых (около 1,5-1,7 миллиона рублей) раньше можно было купить просторную трехкомнатную квартиру. Теперь же за эту же сумму предлагают лишь малогабаритное жилье.Беженка рассказала, что ее семья потеряла все свое имущество в Мариуполе, а другой недвижимости на Украине, которую можно было бы продать, у них нет."Последний год я смиряюсь с мыслью, что собственную квартиру, если и куплю, то уже тогда, когда дети вырастут", — подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, недвижимость, польша, беженцы
УКРАИНА, Недвижимость, ПОЛЬША, беженцы
"Была наивной": беженка с Украины пожаловалась на стоимость жизни в Польше
Беженка Виноградова: выехавшие в Польшу украинцы не могут позволить себе купить жилье
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Из-за роста цен на жилье даже после нескольких лет активной работы покупка собственной квартиры в Польше остается недостижимой мечтой, заявила бывшая жительница Мариуполя Валерия Виноградова. Ее слова приводит ИноСМИ.
"Я была очень наивна. Думала, что немного поработаем, накопим на первоначальный взнос и купим квартиру. Но после пандемии, инфляции и вооруженного конфликта цены просто взлетели", — поделилась девушка.
По ее словам, за последние годы цены на жилье в Кракове просто взлетели. Так, за 700-800 тысяч злотых (около 1,5-1,7 миллиона рублей) раньше можно было купить просторную трехкомнатную квартиру. Теперь же за эту же сумму предлагают лишь малогабаритное жилье.
Беженка рассказала, что ее семья потеряла все свое имущество в Мариуполе
, а другой недвижимости на Украине
, которую можно было бы продать, у них нет.
"Последний год я смиряюсь с мыслью, что собственную квартиру, если и куплю, то уже тогда, когда дети вырастут", — подытожила она.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В Польше резко выросли розничные цены на топливо