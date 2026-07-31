Российский рынок акций растет на фоне замедления инфляции
Индекс Мосбиржи вырос на 0,34% на фоне замедления инфляции
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы переходит к умеренному росту на фоне замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.19 мск рос на 0,34%, до 2217,4 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,74%, до 88,39 доллара за баррель.
"Российский рынок акций 31 июля после утреннего снижения перешел к росту вслед за мировыми фондовыми площадками. Поддержку спросу оказывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ на фоне замедления инфляции до 5,94% в годовом выражении", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам".
При этом снижение нефтяных котировок последних дней и сохраняющаяся геополитическая неопределенность ограничивают потенциал роста, добавил он.
"Ключевым риском для рынка на следующей неделе остается геополитика на Ближнем Востоке и динамика нефтяных цен. Любое изменение ситуации в Ормузском проливе или новые заявления сторон конфликта способны вызвать резкие движения на всех классах активов", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Акции ЮГК (+5,13%) растут на новости о том, что акционерное общество "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направило в ЦБ РФ оферту на выкуп ее акций.
Также в лидерах роста акции "М.Видео" (+6,35%), "Акрона" (+5,05%), "Самолета" (+4,11%) и Московского кредитного банка (+3,84%).
"Акции "Мечела" (+3,72%) продолжают восстанавливаться после продолжительного снижения. Бумаги поддерживает улучшение ситуации на угольном рынке, в июле российские цены на коксующийся уголь выросли на 21-31% по сравнению с июнем. Однако высокая долговая нагрузка и слабые финансовые результаты по-прежнему ограничивают фундаментальный потенциал компании, поэтому текущее движение больше напоминает технический отскок", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
ПРОГНОЗЫ
"Рыночное восстановление может продолжиться в направлении 2312 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 50-дневному скользящему среднему", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".
Вершинин ожидает завершения торгов в "зеленой зоне".