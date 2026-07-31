Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет на фоне замедления инфляции - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260731/birzha-871936311.html
Российский рынок акций растет на фоне замедления инфляции
Российский рынок акций растет на фоне замедления инфляции - 31.07.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на фоне замедления инфляции
Российский рынок акций днем пятницы переходит к умеренному росту на фоне замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:35+0300
2026-07-31T15:35+0300
рынок
ближний восток
владимир чернов
мосбиржа
финам
ук альфа-капитал
ормузский пролив
торги
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871936311.jpg?1785501305
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы переходит к умеренному росту на фоне замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.19 мск рос на 0,34%, до 2217,4 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,74%, до 88,39 доллара за баррель. "Российский рынок акций 31 июля после утреннего снижения перешел к росту вслед за мировыми фондовыми площадками. Поддержку спросу оказывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ на фоне замедления инфляции до 5,94% в годовом выражении", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". При этом снижение нефтяных котировок последних дней и сохраняющаяся геополитическая неопределенность ограничивают потенциал роста, добавил он. "Ключевым риском для рынка на следующей неделе остается геополитика на Ближнем Востоке и динамика нефтяных цен. Любое изменение ситуации в Ормузском проливе или новые заявления сторон конфликта способны вызвать резкие движения на всех классах активов", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ Акции ЮГК (+5,13%) растут на новости о том, что акционерное общество "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направило в ЦБ РФ оферту на выкуп ее акций. Также в лидерах роста акции "М.Видео" (+6,35%), "Акрона" (+5,05%), "Самолета" (+4,11%) и Московского кредитного банка (+3,84%). "Акции "Мечела" (+3,72%) продолжают восстанавливаться после продолжительного снижения. Бумаги поддерживает улучшение ситуации на угольном рынке, в июле российские цены на коксующийся уголь выросли на 21-31% по сравнению с июнем. Однако высокая долговая нагрузка и слабые финансовые результаты по-прежнему ограничивают фундаментальный потенциал компании, поэтому текущее движение больше напоминает технический отскок", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-4,21%), "Озона" (-2,17%), "Инарктики" (-2,05%), "Фармсинтеза" (-1,64%) и "Камаза" (-1,54%). ПРОГНОЗЫ "Рыночное восстановление может продолжиться в направлении 2312 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 50-дневному скользящему среднему", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер". Вершинин ожидает завершения торгов в "зеленой зоне".
https://1prime.ru/20260731/rynok-871923358.html
ближний восток
ормузский пролив
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, ближний восток, владимир чернов, мосбиржа, финам, ук альфа-капитал, ормузский пролив, торги, рф
Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, УК Альфа-Капитал, Ормузский пролив, Торги, РФ
15:35 31.07.2026
 
Российский рынок акций растет на фоне замедления инфляции

Индекс Мосбиржи вырос на 0,34% на фоне замедления инфляции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы переходит к умеренному росту на фоне замедления инфляции, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.19 мск рос на 0,34%, до 2217,4 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,74%, до 88,39 доллара за баррель.
"Российский рынок акций 31 июля после утреннего снижения перешел к росту вслед за мировыми фондовыми площадками. Поддержку спросу оказывают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ на фоне замедления инфляции до 5,94% в годовом выражении", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам".
При этом снижение нефтяных котировок последних дней и сохраняющаяся геополитическая неопределенность ограничивают потенциал роста, добавил он.
"Ключевым риском для рынка на следующей неделе остается геополитика на Ближнем Востоке и динамика нефтяных цен. Любое изменение ситуации в Ормузском проливе или новые заявления сторон конфликта способны вызвать резкие движения на всех классах активов", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Акции ЮГК (+5,13%) растут на новости о том, что акционерное общество "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направило в ЦБ РФ оферту на выкуп ее акций.
Также в лидерах роста акции "М.Видео" (+6,35%), "Акрона" (+5,05%), "Самолета" (+4,11%) и Московского кредитного банка (+3,84%).
"Акции "Мечела" (+3,72%) продолжают восстанавливаться после продолжительного снижения. Бумаги поддерживает улучшение ситуации на угольном рынке, в июле российские цены на коксующийся уголь выросли на 21-31% по сравнению с июнем. Однако высокая долговая нагрузка и слабые финансовые результаты по-прежнему ограничивают фундаментальный потенциал компании, поэтому текущее движение больше напоминает технический отскок", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-4,21%), "Озона" (-2,17%), "Инарктики" (-2,05%), "Фармсинтеза" (-1,64%) и "Камаза" (-1,54%).
ПРОГНОЗЫ
"Рыночное восстановление может продолжиться в направлении 2312 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 50-дневному скользящему среднему", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".
Вершинин ожидает завершения торгов в "зеленой зоне".
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
Российский рынок акций символически снижается в начале торгов
31 июля, 11:31
 
РынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ЧерновМосбиржаФинамУК Альфа-КапиталОрмузский проливТоргиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала