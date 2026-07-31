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Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции

Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции - 31.07.2026, ПРАЙМ

Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции

Российский и китайский бизнес за последнее время сделал серьезный рывок во взаимной интеграции, заявил председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T15:57+0300

2026-07-31T15:57+0300

2026-07-31T15:58+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский и китайский бизнес за последнее время сделал серьезный рывок во взаимной интеграции, заявил председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов. "На данном этапе мы видим серьезный рывок в интеграции и китайского бизнеса в Россию, и российского - в китайский", - сказал он на пресс-конференции "30 лет вместе: как Россия и Китай меняют мировую экономику?". По его словам, российский бизнес - и государственный, и частный - активно выходит на китайский рынок, наращивая там инфраструктуру. Он отметил, что в 2025 году на базе гильдии в Пекине и в Шанхае было открыто представительство информационно-делового центра правительства Санкт-Петербурга. Также в мае 2026 года аналогичный шаг сделала Рязанская область - ее представительство начало работу на базе пекинского офиса организации. "То есть мы видим явную тенденцию и со стороны российских регионов по интеграции в китайскую жизнь. Конечно, дистанционная дружба имеет свои изъяны, поэтому требуется присутствие, требуется контакт, требуется участие, живое взаимодействие с партнерами", - отметил Кипарисов. По его уточнению, с китайской стороны заметен аналогичный интерес к сотрудничеству с Россией.

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россия, мировая экономика, китай, пекин, шанхай