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Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции
Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции - 31.07.2026, ПРАЙМ
Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции
Российский и китайский бизнес за последнее время сделал серьезный рывок во взаимной интеграции, заявил председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:57+0300
2026-07-31T15:57+0300
2026-07-31T15:58+0300
экономика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский и китайский бизнес за последнее время сделал серьезный рывок во взаимной интеграции, заявил председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов. "На данном этапе мы видим серьезный рывок в интеграции и китайского бизнеса в Россию, и российского - в китайский", - сказал он на пресс-конференции "30 лет вместе: как Россия и Китай меняют мировую экономику?". По его словам, российский бизнес - и государственный, и частный - активно выходит на китайский рынок, наращивая там инфраструктуру. Он отметил, что в 2025 году на базе гильдии в Пекине и в Шанхае было открыто представительство информационно-делового центра правительства Санкт-Петербурга. Также в мае 2026 года аналогичный шаг сделала Рязанская область - ее представительство начало работу на базе пекинского офиса организации. "То есть мы видим явную тенденцию и со стороны российских регионов по интеграции в китайскую жизнь. Конечно, дистанционная дружба имеет свои изъяны, поэтому требуется присутствие, требуется контакт, требуется участие, живое взаимодействие с партнерами", - отметил Кипарисов. По его уточнению, с китайской стороны заметен аналогичный интерес к сотрудничеству с Россией.
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россия, мировая экономика, китай, пекин, шанхай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, Шанхай
Бизнес России и Китая сделал рывок в интеграции
Кипарисов: российский и китайский бизнес сделали серьезный рывок во взаимной интеграции
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский и китайский бизнес за последнее время сделал серьезный рывок во взаимной интеграции, заявил председатель Российско-Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов.
"На данном этапе мы видим серьезный рывок в интеграции и китайского бизнеса в Россию, и российского - в китайский", - сказал он на пресс-конференции "30 лет вместе: как Россия и Китай меняют мировую экономику?".
По его словам, российский бизнес - и государственный, и частный - активно выходит на китайский рынок, наращивая там инфраструктуру. Он отметил, что в 2025 году на базе гильдии в Пекине и в Шанхае было открыто представительство информационно-делового центра правительства Санкт-Петербурга. Также в мае 2026 года аналогичный шаг сделала Рязанская область - ее представительство начало работу на базе пекинского офиса организации.
"То есть мы видим явную тенденцию и со стороны российских регионов по интеграции в китайскую жизнь. Конечно, дистанционная дружба имеет свои изъяны, поэтому требуется присутствие, требуется контакт, требуется участие, живое взаимодействие с партнерами", - отметил Кипарисов.
По его уточнению, с китайской стороны заметен аналогичный интерес к сотрудничеству с Россией.