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Цена фьючерсов на кукурузу в Чикаго за июль выросла почти на 6%
Цена фьючерсов на кукурузу в Чикаго за июль выросла почти на 6% - 31.07.2026, ПРАЙМ
Цена фьючерсов на кукурузу в Чикаго за июль выросла почти на 6%
Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго за июль выросла почти на 6%, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T22:23+0300
2026-07-31T22:23+0300
2026-07-31T22:23+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго за июль выросла почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 1,01% - до 4,64 доллара за бушель. Суммарно за неделю показатель снизился на 5,06%.
При этом стоимость фьючерсов на кукурузу за весь июль поднялась на 5,76%
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рынок, торги
Цена фьючерсов на кукурузу в Чикаго за июль выросла почти на 6%
Цена фьючерсов на кукурузу в Чикаго за июль выросла почти на 6%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго за июль выросла почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 1,01% - до 4,64 доллара за бушель. Суммарно за неделю показатель снизился на 5,06%.
При этом стоимость фьючерсов на кукурузу за весь июль поднялась на 5,76%