https://1prime.ru/20260731/exxonmobil-871944295.html
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке - 31.07.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil планирует продолжать развивать свои проекты на Ближнем Востоке, в частности по сжижению газа, несмотря на текущую... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:19+0300
2026-07-31T19:19+0300
2026-07-31T19:19+0300
энергетика
газ
ближний восток
мозамбик
техас
exxon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871944295.jpg?1785514767
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil планирует продолжать развивать свои проекты на Ближнем Востоке, в частности по сжижению газа, несмотря на текущую нестабильность в регионе, заявил глава компании Даррен Вудс.
"Поскольку мы продолжаем искать возможности в будущем, учитывая важную роль, которую будет играть природный газ, мы не будем уклоняться от развития региона", - сказал он в ходе конференции с аналитиками, отвечая на вопрос о присутствии компании на Ближнем Востоке.
Вудс выразил надежду, что рано или поздно решение конфликта на Ближнем Востоке будет найдено. При этом, по его словам, ресурсы региона очень важны для мировой экономики.
Он добавил, что, тем не менее, компания уже диверсифицирует свой портфель СПГ-проектов. В частности, она планирует принять окончательное инвестиционное решение по Мозамбику и Папуа - Новой Гвинее. Скоро выйдет на полную мощность также американский Golden Pass.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
ближний восток
мозамбик
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, ближний восток, мозамбик, техас, exxon
Энергетика, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОЗАМБИК, ТЕХАС, Exxon
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке
Глава ExxonMobil Вудс: компания продолжит развивать проекты на Ближнем Востоке
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil планирует продолжать развивать свои проекты на Ближнем Востоке, в частности по сжижению газа, несмотря на текущую нестабильность в регионе, заявил глава компании Даррен Вудс.
"Поскольку мы продолжаем искать возможности в будущем, учитывая важную роль, которую будет играть природный газ, мы не будем уклоняться от развития региона", - сказал он в ходе конференции с аналитиками, отвечая на вопрос о присутствии компании на Ближнем Востоке.
Вудс выразил надежду, что рано или поздно решение конфликта на Ближнем Востоке будет найдено. При этом, по его словам, ресурсы региона очень важны для мировой экономики.
Он добавил, что, тем не менее, компания уже диверсифицирует свой портфель СПГ-проектов. В частности, она планирует принять окончательное инвестиционное решение по Мозамбику и Папуа - Новой Гвинее. Скоро выйдет на полную мощность также американский Golden Pass.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.