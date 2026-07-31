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ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке - 31.07.2026, ПРАЙМ
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ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке - 31.07.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil планирует продолжать развивать свои проекты на Ближнем Востоке, в частности по сжижению газа, несмотря на текущую... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:19+0300
2026-07-31T19:19+0300
энергетика
газ
ближний восток
мозамбик
техас
exxon
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil планирует продолжать развивать свои проекты на Ближнем Востоке, в частности по сжижению газа, несмотря на текущую нестабильность в регионе, заявил глава компании Даррен Вудс. "Поскольку мы продолжаем искать возможности в будущем, учитывая важную роль, которую будет играть природный газ, мы не будем уклоняться от развития региона", - сказал он в ходе конференции с аналитиками, отвечая на вопрос о присутствии компании на Ближнем Востоке. Вудс выразил надежду, что рано или поздно решение конфликта на Ближнем Востоке будет найдено. При этом, по его словам, ресурсы региона очень важны для мировой экономики. Он добавил, что, тем не менее, компания уже диверсифицирует свой портфель СПГ-проектов. В частности, она планирует принять окончательное инвестиционное решение по Мозамбику и Папуа - Новой Гвинее. Скоро выйдет на полную мощность также американский Golden Pass. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
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газ, ближний восток, мозамбик, техас, exxon
Энергетика, Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОЗАМБИК, ТЕХАС, Exxon
19:19 31.07.2026
 
ExxonMobil продолжит развивать СПГ на Ближнем Востоке

Глава ExxonMobil Вудс: компания продолжит развивать проекты на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil планирует продолжать развивать свои проекты на Ближнем Востоке, в частности по сжижению газа, несмотря на текущую нестабильность в регионе, заявил глава компании Даррен Вудс.
"Поскольку мы продолжаем искать возможности в будущем, учитывая важную роль, которую будет играть природный газ, мы не будем уклоняться от развития региона", - сказал он в ходе конференции с аналитиками, отвечая на вопрос о присутствии компании на Ближнем Востоке.
Вудс выразил надежду, что рано или поздно решение конфликта на Ближнем Востоке будет найдено. При этом, по его словам, ресурсы региона очень важны для мировой экономики.
Он добавил, что, тем не менее, компания уже диверсифицирует свой портфель СПГ-проектов. В частности, она планирует принять окончательное инвестиционное решение по Мозамбику и Папуа - Новой Гвинее. Скоро выйдет на полную мощность также американский Golden Pass.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.
 
ЭнергетикаГазБЛИЖНИЙ ВОСТОКМОЗАМБИКТЕХАСExxon
 
 
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