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Фьючерсы на мукомольную пшеницу в Париже снижаются
Фьючерсы на мукомольную пшеницу в Париже снижаются - 31.07.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы на мукомольную пшеницу в Париже снижаются
Стоимость фьючерсов на мукомольную пшеницу на парижской бирже Euronext в пятницу вечером снижается, но при этом месяц готовится завершить ростом более чем на... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:29+0300
2026-07-31T21:29+0300
2026-07-31T21:29+0300
рынок
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на мукомольную пшеницу на парижской бирже Euronext в пятницу вечером снижается, но при этом месяц готовится завершить ростом более чем на 10%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.50 мск стоимость сентябрьского фьючерса на мукомольную пшеницу снижалась на 6,75%, до 222,75 евро за тонну.
С начала июля фьючерс на мукомольную пшеницу подорожал примерно на 10,27%
При этом самое высокое значение стоимости мукомольной пшеницы за месяц было отмечено 24 июля, в тот день показатель достигал отметки в 248,25 евро за тонну, что также стало максимальным уровнем с 6 июня 2024 года.
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рынок
Фьючерсы на мукомольную пшеницу в Париже снижаются
Фьючерсы на мукомольную пшеницу на Euronext снижаются, но месяц готовится к росту
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на мукомольную пшеницу на парижской бирже Euronext в пятницу вечером снижается, но при этом месяц готовится завершить ростом более чем на 10%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.50 мск стоимость сентябрьского фьючерса на мукомольную пшеницу снижалась на 6,75%, до 222,75 евро за тонну.
С начала июля фьючерс на мукомольную пшеницу подорожал примерно на 10,27%
При этом самое высокое значение стоимости мукомольной пшеницы за месяц было отмечено 24 июля, в тот день показатель достигал отметки в 248,25 евро за тонну, что также стало максимальным уровнем с 6 июня 2024 года.