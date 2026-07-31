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"Серебряный призрак" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет - 31.07.2026, ПРАЙМ
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"Серебряный призрак" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет
"Серебряный призрак" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет - 31.07.2026, ПРАЙМ
"Серебряный призрак" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет
Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу из коллекции Государственного исторического... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T15:32+0300
2026-07-31T15:36+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу из коллекции Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" впервые за 35 лет покинул Мемориальный гараж и был перевезен на временное хранение до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "В связи с предстоящим капитальным ремонтом гаража у нас появилась необходимость переместить автомобиль на временное хранение. Так как машина не может идти своим ходом, разработали специальный проект, в ходе реализации которого специалисты музея-заповедника приобрели уникальный опыт", – сказал директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд, чьи слова приводит пресс-служба. Так, для перемещения было задействовано 15 человек и три единицы техники: два вилочных погрузчика и манипулятор. С помощью погрузчиков автомобиль сначала был установлен на специально изготовленную платформу, а потом поднят на манипулятор, который перевез его на временное хранение. Отмечается, что машину планируется вернуть в Мемориальный гараж инженерного корпуса усадьбы Горки к концу 2026 года, где за это время будет проведен капитальный ремонт и реэкспозиция. Rolls-Royce модели Silver Ghost на полугусеничном ходу находится в коллекции Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" с 1949 года. Автомобиль был приобретен для Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года. Последний раз автомобиль заводился в 1991 году, когда проводились реставрационные работы, по окончании которых машину проверили на ходу. В 2022 году XXX экспертный совет Политехнического музея единогласным решением присвоил автомобилю статус "Памятник науки и техники России".
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бизнес, россия, англия
Бизнес, РОССИЯ, Англия
15:32 31.07.2026 (обновлено: 15:36 31.07.2026)
 
"Серебряный призрак" покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет

Автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost впервые за 35 лет покинул Мемориальный гараж

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу из коллекции Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" впервые за 35 лет покинул Мемориальный гараж и был перевезен на временное хранение до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"В связи с предстоящим капитальным ремонтом гаража у нас появилась необходимость переместить автомобиль на временное хранение. Так как машина не может идти своим ходом, разработали специальный проект, в ходе реализации которого специалисты музея-заповедника приобрели уникальный опыт", – сказал директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд, чьи слова приводит пресс-служба.
Так, для перемещения было задействовано 15 человек и три единицы техники: два вилочных погрузчика и манипулятор. С помощью погрузчиков автомобиль сначала был установлен на специально изготовленную платформу, а потом поднят на манипулятор, который перевез его на временное хранение.
Отмечается, что машину планируется вернуть в Мемориальный гараж инженерного корпуса усадьбы Горки к концу 2026 года, где за это время будет проведен капитальный ремонт и реэкспозиция.
Rolls-Royce модели Silver Ghost на полугусеничном ходу находится в коллекции Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" с 1949 года. Автомобиль был приобретен для Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года. Последний раз автомобиль заводился в 1991 году, когда проводились реставрационные работы, по окончании которых машину проверили на ходу. В 2022 году XXX экспертный совет Политехнического музея единогласным решением присвоил автомобилю статус "Памятник науки и техники России".
 
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