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Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя
Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя - 31.07.2026, ПРАЙМ
Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили комплекс мер по повышению устойчивости энергетической... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:53+0300
2026-07-31T21:53+0300
энергетика
экономика
россия
севастополь
рф
евгений грабчак
михаил развожаев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили комплекс мер по повышению устойчивости энергетической инфраструктуры региона, включая формирование аварийных запасов и развитие солнечной и ветровой генерации, сообщило Минэнерго. Как отмечается в сообщении, в рамках рабочей поездки в Севастополь Грабчак провел совещание с Развожаевым, посвященное актуальным вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса региона. Участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и координации действий в текущих условиях. "Обсуждались актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и координация действий в текущих условиях. Речь шла о формировании аварийного запаса оборудования и материалов, а также об актуализации сценариев реагирования на возможные изменения оперативной обстановки", - пишет Минэнерго. Отмечается, что отдельное внимание было уделено перспективам использования природного потенциала региона, в том числе развитию солнечной и ветровой генерации для создания дополнительных возможностей повышения устойчивости энергоснабжения полуострова. Грабчак подчеркнул, что Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями продолжает системную работу по обеспечению функционирования ТЭК Севастополя. Приоритетом остается оперативная ликвидация возникающих внештатных ситуаций, минимизация их последствий для потребителей и усиление взаимодействия всех участников отрасли.
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россия, севастополь, рф, евгений грабчак, михаил развожаев
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, РФ, Евгений Грабчак, Михаил Развожаев
21:53 31.07.2026
 
Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя

Грабчак и Развожаев обсудили развитие солнечной и ветровой генерации в Севастополе

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили комплекс мер по повышению устойчивости энергетической инфраструктуры региона, включая формирование аварийных запасов и развитие солнечной и ветровой генерации, сообщило Минэнерго.
Как отмечается в сообщении, в рамках рабочей поездки в Севастополь Грабчак провел совещание с Развожаевым, посвященное актуальным вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса региона. Участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и координации действий в текущих условиях.
"Обсуждались актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и координация действий в текущих условиях. Речь шла о формировании аварийного запаса оборудования и материалов, а также об актуализации сценариев реагирования на возможные изменения оперативной обстановки", - пишет Минэнерго.
Отмечается, что отдельное внимание было уделено перспективам использования природного потенциала региона, в том числе развитию солнечной и ветровой генерации для создания дополнительных возможностей повышения устойчивости энергоснабжения полуострова.
Грабчак подчеркнул, что Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями продолжает системную работу по обеспечению функционирования ТЭК Севастополя. Приоритетом остается оперативная ликвидация возникающих внештатных ситуаций, минимизация их последствий для потребителей и усиление взаимодействия всех участников отрасли.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬРФЕвгений ГрабчакМихаил Развожаев
 
 
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