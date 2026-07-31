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Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя

Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя - 31.07.2026, ПРАЙМ

Грабчак и Развожаев обсудили повышение устойчивости энергетики Севастополя

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили комплекс мер по повышению устойчивости энергетической... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:53+0300

2026-07-31T21:53+0300

2026-07-31T21:53+0300

энергетика

экономика

россия

севастополь

рф

евгений грабчак

михаил развожаев

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили комплекс мер по повышению устойчивости энергетической инфраструктуры региона, включая формирование аварийных запасов и развитие солнечной и ветровой генерации, сообщило Минэнерго. Как отмечается в сообщении, в рамках рабочей поездки в Севастополь Грабчак провел совещание с Развожаевым, посвященное актуальным вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса региона. Участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и координации действий в текущих условиях. "Обсуждались актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и координация действий в текущих условиях. Речь шла о формировании аварийного запаса оборудования и материалов, а также об актуализации сценариев реагирования на возможные изменения оперативной обстановки", - пишет Минэнерго. Отмечается, что отдельное внимание было уделено перспективам использования природного потенциала региона, в том числе развитию солнечной и ветровой генерации для создания дополнительных возможностей повышения устойчивости энергоснабжения полуострова. Грабчак подчеркнул, что Минэнерго России совместно с региональными органами власти и энергетическими компаниями продолжает системную работу по обеспечению функционирования ТЭК Севастополя. Приоритетом остается оперативная ликвидация возникающих внештатных ситуаций, минимизация их последствий для потребителей и усиление взаимодействия всех участников отрасли.

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россия, севастополь, рф, евгений грабчак, михаил развожаев