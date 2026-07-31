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Импорт из России в Сербию в первом полугодии снизился на 19,2%

Импорт из России в Сербию в первом полугодии снизился на 19,2% - 31.07.2026, ПРАЙМ

Импорт из России в Сербию в первом полугодии снизился на 19,2%

Импорт из России в Сербию в первом полугодии 2026 года снизился на 19,2%, а экспорт из Сербии в РФ - на 11,2% относительно первого полугодия прошлого года,... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:54+0300

2026-07-31T16:54+0300

2026-07-31T16:54+0300

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БЕЛГРАД, 31 июл - ПРАЙМ. Импорт из России в Сербию в первом полугодии 2026 года снизился на 19,2%, а экспорт из Сербии в РФ - на 11,2% относительно первого полугодия прошлого года, сообщило Республиканское управление статистики Сербии. Согласно данным полугодового отчета о внешнеторговом обороте Сербии за январь-июнь 2026 года, объем российского импорта составил 596,2 миллиона евро, в 2025 году за тот же период - 737,7 миллиона. Сербский экспорт в РФ за первые полгода этого года составил 357,4 миллиона евро, за тот же период прошлого года он был на уровне 402,4 миллиона евро. Таким образом, в общем торговом обороте в первом полугодии 2026 года экспорт из Сербии в Россию занял 2% вместо 2,4% в январе-июне 2025 года, а импорт из РФ в Сербию 2,8% вместо 3,5% в первом полугодии 2025 года. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович провели в апреле в Белграде заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием представителей российских и сербских ведомств и компаний. По итогам заседания Попович заявил, что Россия и Сербия, несмотря на санкционные трудности, поставили цель в предстоящие годы достичь объема торгового оборота в 4,3 миллиарда долларов.

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россия, мировая экономика, сербия, рф, белград, максим решетников