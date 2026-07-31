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Индекс потребительских настроений в США в июле вырос до 55,2 пункта
Индекс потребительских настроений в США в июле вырос до 55,2 пункта - 31.07.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в июле вырос до 55,2 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:19+0300
2026-07-31T17:19+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 55,2 пункта с 49,5 пункта в июне, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали рост показателя только до 54 пунктов.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс потребительских настроений в США в июле вырос до 55,2 пункта
Индекс потребительских настроений в США в июле вырос до 55,2 пункта
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 55,2 пункта с 49,5 пункта в июне, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали рост показателя только до 54 пунктов.