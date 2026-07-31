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Кабмин утвердил перечень программ, обязательных к предустановке на гаджеты

Кабмин утвердил перечень программ, обязательных к предустановке на гаджеты - 31.07.2026, ПРАЙМ

Кабмин утвердил перечень программ, обязательных к предустановке на гаджеты

Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с будущего... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T22:05+0300

2026-07-31T22:05+0300

2026-07-31T22:13+0300

технологии

экономика

рф

лаборатория касперского

яндекс.карты

"2гис"

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с будущего года, говорится в распоряжении кабмина. "Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники сложных товаров в 2027 году", - говорится в документе. В перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника "Маруся", но теперь в списке появилась "Алиса AI". Также в список вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс с Алисой", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", "Макс", "Дзен", "VK Видео", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис", антивирус "Лаборатории Касперского", Rustore, книжный сервис "ЛитРес" и приложение "Честный знак". В перечень приложений для компьютеров вошли "Яндекс Браузер", "МойОфис" и антивирус "Лаборатории Касперского". Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2027 года.

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технологии, рф, лаборатория касперского, яндекс.карты, "2гис"