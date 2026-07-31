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Кабмин планирует приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб"

Кабмин планирует приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб" - 31.07.2026, ПРАЙМ

Кабмин планирует приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб"

Кабмин планирует в 2026-2027 году приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб", изъятые у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T22:20+0300

2026-07-31T22:20+0300

2026-07-31T22:20+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Кабмин планирует в 2026-2027 году приватизировать активы агрохолдинга "Алтайагроснаб", изъятые у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, следует из распоряжения правительства РФ. Холдинг "Алтайагроснаб" был национализирован в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, который незаконно совмещал прохождение госслужбы с предпринимательской деятельностью. В феврале 2026 года Новосибирский областной суд обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб" стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Теперь компании, входившие в холдинг, правительство намерено приватизировать на аукционе или посредством публичного предложения. Продавцом выступит ПСБ. Как сообщается на сайте компании, "Алтайагроснаб" занимается переработкой сельскохозяйственных культур, производством масла и кормовой продукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать 8500 тонн рапса и 2500 тонн сои в месяц.

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