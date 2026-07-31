https://1prime.ru/20260731/kabmin-871948737.html
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости - 31.07.2026, ПРАЙМ
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости
Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T22:50+0300
2026-07-31T22:50+0300
2026-07-31T22:50+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871948737.jpg?1785527447
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество - она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как было ранее.
Такие изменения кабмин внес в порядок предоставления федеральных субсидий новым регионам для поддержки граждан, чье жилье или имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости для новых регионов
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество - она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как было ранее.
Такие изменения кабмин внес в порядок предоставления федеральных субсидий новым регионам для поддержки граждан, чье жилье или имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий.