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Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости - 31.07.2026, ПРАЙМ
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости
Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T22:50+0300
2026-07-31T22:50+0300
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество - она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как было ранее. Такие изменения кабмин внес в порядок предоставления федеральных субсидий новым регионам для поддержки граждан, чье жилье или имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий.
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192
40
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40
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
22:50 31.07.2026
 
Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости

Кабмин увеличил размер помощи при потере имущества первой необходимости для новых регионов

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в новых регионах размер такой финансовой помощи в случае полной утраты имущества первой необходимости составлял 100 тысяч рублей. Кроме того, был увеличен размер выплаты за частично утраченное имущество - она составит 55 тысяч рублей на человека вместо 50 тысяч рублей, как было ранее.
Такие изменения кабмин внес в порядок предоставления федеральных субсидий новым регионам для поддержки граждан, чье жилье или имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий.
 
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