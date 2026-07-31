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В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала

В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала - 31.07.2026, ПРАЙМ

В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала

В Китае приняли решение продлить антидемпинговое расследование в отношении канадского горохового крахмала до февраля 2027 года, передает новостное агентство... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T16:39+0300

2026-07-31T16:39+0300

2026-07-31T16:39+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Китае приняли решение продлить антидемпинговое расследование в отношении канадского горохового крахмала до февраля 2027 года, передает новостное агентство Синьхуа со ссылкой на министерство коммерции КНР. Двенадцатого августа 2025 года минкоммерции КНР запустило антидемпинговое расследование в отношении импортируемого канадского горохового крахмала. "Учитывая сложность обстоятельств данного дела… министерство коммерции КНР приняло решение продлить срок проведения расследования до 12 февраля 2027 года", - пишет Синьхуа со ссылкой на ведомство. Решение было принято в соответствии с 26-й статьей "Антидемпингового регламента КНР".

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мировая экономика, китай, кнр