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В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала
В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала
В Китае приняли решение продлить антидемпинговое расследование в отношении канадского горохового крахмала до февраля 2027 года, передает новостное агентство... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:39+0300
2026-07-31T16:39+0300
2026-07-31T16:39+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Китае приняли решение продлить антидемпинговое расследование в отношении канадского горохового крахмала до февраля 2027 года, передает новостное агентство Синьхуа со ссылкой на министерство коммерции КНР.
Двенадцатого августа 2025 года минкоммерции КНР запустило антидемпинговое расследование в отношении импортируемого канадского горохового крахмала.
"Учитывая сложность обстоятельств данного дела… министерство коммерции КНР приняло решение продлить срок проведения расследования до 12 февраля 2027 года", - пишет Синьхуа со ссылкой на ведомство.
Решение было принято в соответствии с 26-й статьей "Антидемпингового регламента КНР".
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мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае продлили расследование в отношении канадского горохового крахмала
В Китае продлили антидемпинговое расследование в отношении канадского горохового крахмала
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Китае приняли решение продлить антидемпинговое расследование в отношении канадского горохового крахмала до февраля 2027 года, передает новостное агентство Синьхуа со ссылкой на министерство коммерции КНР.
Двенадцатого августа 2025 года минкоммерции КНР запустило антидемпинговое расследование в отношении импортируемого канадского горохового крахмала.
"Учитывая сложность обстоятельств данного дела… министерство коммерции КНР приняло решение продлить срок проведения расследования до 12 февраля 2027 года", - пишет Синьхуа со ссылкой на ведомство.
Решение было принято в соответствии с 26-й статьей "Антидемпингового регламента КНР".