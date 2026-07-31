Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве и области запретят майнинг криптовалют - 31.07.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260731/kriptovalyuta-871947640.html
В Москве и области запретят майнинг криптовалют
В Москве и области запретят майнинг криптовалют - 31.07.2026, ПРАЙМ
В Москве и области запретят майнинг криптовалют
Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области, соответствующее постановление... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T21:48+0300
2026-07-31T21:49+0300
финансы
россия
москва
московская область
рынок криптовалюты
майнинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5600c46dd4a2e5da8b700c043f44f768.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области, соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1869 "Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации и на отдельных территориях субъектов Российской Федерации" следующие изменения", - говорится в документе. Из текста изменений следует, что с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года майнинг криптовалют будет запрещен в Москве и Московской области. Также запрет распространится на муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский и город Льгов Курской области.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f1bc72f78ea19b3fd725d7ff0f2cfc8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, москва, московская область, рынок криптовалюты, майнинг
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, рынок криптовалюты, майнинг
21:48 31.07.2026 (обновлено: 21:49 31.07.2026)
 
В Москве и области запретят майнинг криптовалют

В Москве, Московской области и ряде районов Курской области запретят майнинг криптовалют

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области, соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1869 "Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации и на отдельных территориях субъектов Российской Федерации" следующие изменения", - говорится в документе.
Из текста изменений следует, что с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года майнинг криптовалют будет запрещен в Москве и Московской области. Также запрет распространится на муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский и город Льгов Курской области.
 
ФинансыРОССИЯМОСКВАМосковская областьрынок криптовалютымайнинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала