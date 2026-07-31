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В Москве и области запретят майнинг криптовалют

В Москве и области запретят майнинг криптовалют - 31.07.2026, ПРАЙМ

В Москве и области запретят майнинг криптовалют

Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области, соответствующее постановление... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T21:48+0300

2026-07-31T21:48+0300

2026-07-31T21:49+0300

финансы

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рынок криптовалюты

майнинг

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Майнинг криптовалют будет запрещен с 15 августа и до конца 2032 года в Москве, Московской области и ряде районов Курской области, соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1869 "Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации и на отдельных территориях субъектов Российской Федерации" следующие изменения", - говорится в документе. Из текста изменений следует, что с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года майнинг криптовалют будет запрещен в Москве и Московской области. Также запрет распространится на муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский и город Льгов Курской области.

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финансы, россия, москва, московская область, рынок криптовалюты, майнинг