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Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации электроснабжения Крыма - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации электроснабжения Крыма
Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации электроснабжения Крыма - 31.07.2026, ПРАЙМ
Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации электроснабжения Крыма
Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, соответствующие меры обсуждались на... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:50+0300
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крым
рф
евгений грабчак
электроэнергия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, соответствующие меры обсуждались на выездном совещании в регионе, сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов провели выездное совещание, посвященное вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса республики. Речь шла о ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса Республики Крым. "Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом", - говорится в сообщении. Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона, что позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ.
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крым, рф, евгений грабчак, электроэнергия
КРЫМ, РФ, Евгений Грабчак, электроэнергия
18:50 31.07.2026
 
Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации электроснабжения Крыма

Минэнерго и Минстрой прорабатывают план стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму, соответствующие меры обсуждались на выездном совещании в регионе, сообщило Минэнерго РФ.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Хусаинов провели выездное совещание, посвященное вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса республики. Речь шла о ликвидации последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса Республики Крым.
"Кроме того, обсуждалась разработка комплексного плана стабилизации ситуации с электроснабжением, предусматривающего как первоочередные меры, так и решения, направленные на повышение устойчивости энергоснабжения региона в целом", - говорится в сообщении.
Одним из ключевых направлений является формирование аварийного запаса оборудования и материалов с учетом текущих потребностей региона, что позволит обеспечить максимально оперативное проведение восстановительных работ.
 
КРЫМРФЕвгений Грабчакэлектроэнергия
 
 
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