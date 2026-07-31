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Глава Chevron не ждет долгой остановки КТК после ударов ВСУ
Глава Chevron не ждет долгой остановки КТК после ударов ВСУ - 31.07.2026, ПРАЙМ
Глава Chevron не ждет долгой остановки КТК после ударов ВСУ
Глава американской нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что не видит угрозы продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T19:35+0300
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ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Глава американской нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что не видит угрозы продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в результате ударов Вооруженных сил Украины."Я не ожидаю продолжительной остановки (трубопровода)", — приводит слова гендиректора Chevron колумнист агентства Блумберг Хавьер Блас в соцсети X.Напомним, перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после того, как танкеры подверглись целенаправленной атаке беспилотников. МИД Казахстана 19 июля расценил эти удары как посягательство на интересы страны. А 23 июля пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что погрузка нефти на КТК временно остановлена в целях безопасности.Несмотря на это, глава Chevron сохраняет уверенность в скором возобновлении работы трубопровода. По его мнению, текущие проблемы носят временный характер и не приведут к длительному простою ключевого маршрута экспорта казахстанской нефти.
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казахстан, украина, chevron, ктк, мид
КАЗАХСТАН, УКРАИНА, Chevron, КТК, МИД
Глава Chevron не ждет долгой остановки КТК после ударов ВСУ
Глава компании Chevron Майк Вирт не видит угрозы продолжительному простою трубопровода