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Прибалтийский счет: Латвия насчитала России 800 млрд за "советское прошлое" - 31.07.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Прибалтийский счет: Латвия насчитала России 800 млрд за "советское прошлое"
Прибалтийский счет: Латвия насчитала России 800 млрд за "советское прошлое" - 31.07.2026, ПРАЙМ
Прибалтийский счет: Латвия насчитала России 800 млрд за "советское прошлое"
Правительственная комиссия Латвии по исследованию последствий советской оккупации оценила "ущерб" от нахождения республики в составе СССР в 800 миллиардов евро, | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T16:53+0300
2026-07-31T17:39+0300
экономика
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительственная комиссия Латвии по исследованию последствий советской оккупации оценила "ущерб" от нахождения республики в составе СССР в 800 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на Baltus Balss. Именно эту сумму озвучил глава комиссии, историк Гатис Круминьш, в интервью Латвийскому радио. По его словам, комиссия подсчитала убытки, используя международные методики, и теперь намерена представить эти цифры на международном уровне.Один из подходов, который использовали латвийские исследователи, — сравнение экономического развития Латвии с Финляндией. Этот макроэкономический метод, не учитывающий демографические потери, дает оценку не менее 500 миллиардов евро только до 1990 года. Если же приплюсовать средства, ушедшие из Латвии в бюджет СССР, сумма превышает 800 миллиардов в современном евровыражении. Круминьш подчеркнул, что существуют разные методологии пересчета исторических убытков в современные деньги — через стоимость золота или через курсы иностранных валют, и такие подходы признаны на международном уровне."Безусловно, это одна из задач — то, что мы подсчитали как убытки, мы должны превратить в современное денежное выражение. Есть разные версии, как мы можем исторически возникшие убытки [подсчитать] и через что до этого [цифры] доходим — через стоимость золота или какую-то стоимость конкретных иностранных валют. Такие методологии на международном уровне есть", — заявил историк в интервью Латвийскому радио.Круминьш также объяснил, почему для Латвии важно озвучивать именно денежную оценку ущерба. По его мнению, цифра в 800 миллиардов евро производит гораздо более сильное впечатление на международную аудиторию, чем абстрактные разговоры о "ненужных заводах" или "присланных людях"."Если просто говорить — нам присылали людей, строили ненужные заводы ... Ну ладно. Но если сказать 800 миллиардов — в Вашингтоне это или в Брюсселе — люди говорят: о, это что-то. Поэтому денежное выражение очень важно. Не всегда обо всем можем сказать, что напрямую экономически это переносимо, но это можно сделать. Существуют различные компенсирующие механизмы. Социальные и моральные потери, с которыми мы сейчас работаем, та же русификация", — отметил он.Отвечая на вопрос, будет ли Россия когда-либо платить, Круминьш выразил осторожный оптимизм. Он допустил, что в долгосрочной перспективе Москва может согласиться на выплаты, рассматривая их как "часть российского билета обратно в цивилизованное общество". Историк провел параллель с нацистской Германией, которая признала свои ошибки и выплатила компенсации пострадавшим странам."Вопрос, будет ли Россия когда-нибудь платить? Да, я все-таки считаю, что такая возможность существует — в одной ситуации это может быть часть российского билета обратно в цивилизованное общество. Не знаем, через пять лет или, может, 50, но что они признают этот факт оккупации. Как делала нацистская Германия — признавала свои ошибки, а потом со странами договаривалась", — резюмировал Круминьш.Комиссия, которую возглавляет историк, продолжает работу над оценкой социальных и моральных последствий "советской оккупации", включая русификацию и демографические потери. В правительстве Латвии рассчитывают, что подсчитанная сумма ущерба станет весомым аргументом в международных дискуссиях о "восстановлении исторической справедливости" и может быть использована в будущих переговорах с Россией.
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латвия, германия, финляндия, мировая экономика, общество
Экономика, ЛАТВИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Мировая экономика, Общество
16:53 31.07.2026 (обновлено: 17:39 31.07.2026)
 
Прибалтийский счет: Латвия насчитала России 800 млрд за "советское прошлое"

Рига подсчитала ущерб и считает - Москва заплатит ради возвращения в "цивилизованный мир"

© Коллаж РИА НовостиЛатвия
Латвия - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительственная комиссия Латвии по исследованию последствий советской оккупации оценила "ущерб" от нахождения республики в составе СССР в 800 миллиардов евро, пишет ИноСМИ со ссылкой на Baltus Balss. Именно эту сумму озвучил глава комиссии, историк Гатис Круминьш, в интервью Латвийскому радио. По его словам, комиссия подсчитала убытки, используя международные методики, и теперь намерена представить эти цифры на международном уровне.
Один из подходов, который использовали латвийские исследователи, — сравнение экономического развития Латвии с Финляндией. Этот макроэкономический метод, не учитывающий демографические потери, дает оценку не менее 500 миллиардов евро только до 1990 года. Если же приплюсовать средства, ушедшие из Латвии в бюджет СССР, сумма превышает 800 миллиардов в современном евровыражении. Круминьш подчеркнул, что существуют разные методологии пересчета исторических убытков в современные деньги — через стоимость золота или через курсы иностранных валют, и такие подходы признаны на международном уровне.
"Безусловно, это одна из задач — то, что мы подсчитали как убытки, мы должны превратить в современное денежное выражение. Есть разные версии, как мы можем исторически возникшие убытки [подсчитать] и через что до этого [цифры] доходим — через стоимость золота или какую-то стоимость конкретных иностранных валют. Такие методологии на международном уровне есть", — заявил историк в интервью Латвийскому радио.
Круминьш также объяснил, почему для Латвии важно озвучивать именно денежную оценку ущерба. По его мнению, цифра в 800 миллиардов евро производит гораздо более сильное впечатление на международную аудиторию, чем абстрактные разговоры о "ненужных заводах" или "присланных людях".
"Если просто говорить — нам присылали людей, строили ненужные заводы ... Ну ладно. Но если сказать 800 миллиардов — в Вашингтоне это или в Брюсселе — люди говорят: о, это что-то. Поэтому денежное выражение очень важно. Не всегда обо всем можем сказать, что напрямую экономически это переносимо, но это можно сделать. Существуют различные компенсирующие механизмы. Социальные и моральные потери, с которыми мы сейчас работаем, та же русификация", — отметил он.
Отвечая на вопрос, будет ли Россия когда-либо платить, Круминьш выразил осторожный оптимизм. Он допустил, что в долгосрочной перспективе Москва может согласиться на выплаты, рассматривая их как "часть российского билета обратно в цивилизованное общество". Историк провел параллель с нацистской Германией, которая признала свои ошибки и выплатила компенсации пострадавшим странам.
"Вопрос, будет ли Россия когда-нибудь платить? Да, я все-таки считаю, что такая возможность существует — в одной ситуации это может быть часть российского билета обратно в цивилизованное общество. Не знаем, через пять лет или, может, 50, но что они признают этот факт оккупации. Как делала нацистская Германия — признавала свои ошибки, а потом со странами договаривалась", — резюмировал Круминьш.
Комиссия, которую возглавляет историк, продолжает работу над оценкой социальных и моральных последствий "советской оккупации", включая русификацию и демографические потери. В правительстве Латвии рассчитывают, что подсчитанная сумма ущерба станет весомым аргументом в международных дискуссиях о "восстановлении исторической справедливости" и может быть использована в будущих переговорах с Россией.
 
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