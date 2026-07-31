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Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов

Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов - 31.07.2026, ПРАЙМ

Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов

Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, в частности, только на двух Московских трамвайных диаметрах (МТД) пассажиры совершают свыше 3,5... | 31.07.2026, ПРАЙМ

2026-07-31T18:46+0300

2026-07-31T18:46+0300

2026-07-31T18:46+0300

бизнес

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сергей собянин

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, в частности, только на двух Московских трамвайных диаметрах (МТД) пассажиры совершают свыше 3,5 миллионов поездок в месяц, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С момента запуска Московских трамвайных диаметров пассажиры совершили на них уже более 23 миллионов поездок. Это подтверждает, что новый формат организации движения востребован жителями и гостями города. Продолжим и дальше развивать трамвайную инфраструктуру и повышать качество обслуживания, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал Ликсутов. Он отметил, что росту популярности этого вида транспорта поспособствовал запуск маршрутов Т1 и Т2 - уже в первые недели пассажиропоток вырос в два раза. "Сегодня диаметры помогают быстрее передвигаться между районами столицы и становятся все более востребованными. Пассажиры совершили на МТД уже свыше 3,5 миллионов поездок в месяц", - добавил заммэра.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин