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Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов - 31.07.2026, ПРАЙМ
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Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов
Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов - 31.07.2026, ПРАЙМ
Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов
Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, в частности, только на двух Московских трамвайных диаметрах (МТД) пассажиры совершают свыше 3,5... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T18:46+0300
2026-07-31T18:46+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, в частности, только на двух Московских трамвайных диаметрах (МТД) пассажиры совершают свыше 3,5 миллионов поездок в месяц, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С момента запуска Московских трамвайных диаметров пассажиры совершили на них уже более 23 миллионов поездок. Это подтверждает, что новый формат организации движения востребован жителями и гостями города. Продолжим и дальше развивать трамвайную инфраструктуру и повышать качество обслуживания, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал Ликсутов. Он отметил, что росту популярности этого вида транспорта поспособствовал запуск маршрутов Т1 и Т2 - уже в первые недели пассажиропоток вырос в два раза. "Сегодня диаметры помогают быстрее передвигаться между районами столицы и становятся все более востребованными. Пассажиры совершили на МТД уже свыше 3,5 миллионов поездок в месяц", - добавил заммэра.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
18:46 31.07.2026
 
Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, заявил Ликсутов

Заммэра Ликсутов: пассажиры совершают более 3,5 миллионов поездок в месяц на МТД

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Трамваи становятся все более популярными среди москвичей, в частности, только на двух Московских трамвайных диаметрах (МТД) пассажиры совершают свыше 3,5 миллионов поездок в месяц, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С момента запуска Московских трамвайных диаметров пассажиры совершили на них уже более 23 миллионов поездок. Это подтверждает, что новый формат организации движения востребован жителями и гостями города. Продолжим и дальше развивать трамвайную инфраструктуру и повышать качество обслуживания, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что росту популярности этого вида транспорта поспособствовал запуск маршрутов Т1 и Т2 - уже в первые недели пассажиропоток вырос в два раза.
"Сегодня диаметры помогают быстрее передвигаться между районами столицы и становятся все более востребованными. Пассажиры совершили на МТД уже свыше 3,5 миллионов поездок в месяц", - добавил заммэра.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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