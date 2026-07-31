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В августе вырастут вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот - 31.07.2026, ПРАЙМ
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В августе вырастут вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот
В августе вырастут вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот - 31.07.2026, ПРАЙМ
В августе вырастут вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе вырастет до 7748 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - перестанет быть нулевой и... | 31.07.2026, ПРАЙМ
2026-07-31T17:57+0300
2026-07-31T17:57+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе вырастет до 7748 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - перестанет быть нулевой и составит 312,4 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в августе рассчитана при индикативной цене 1298,5 доллара за тонну. В июле действует пошлина в размере 3294,2 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1297,2 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в августе рассчитана по индикативной цене 228,4 доллара за тонну. Ее значение в июле нулевое из расчета при индикативной цене в 215 долларов за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, банк россии
Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Минсельхоз, Банк России
17:57 31.07.2026
 
В августе вырастут вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот

Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечного масла в августе вырастет до 7748 рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе вырастет до 7748 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - перестанет быть нулевой и составит 312,4 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в августе рассчитана при индикативной цене 1298,5 доллара за тонну. В июле действует пошлина в размере 3294,2 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1297,2 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в августе рассчитана по индикативной цене 228,4 доллара за тонну. Ее значение в июле нулевое из расчета при индикативной цене в 215 долларов за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
 
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